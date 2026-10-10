Новости по тегу #Интернет-мошенничество

Также заблокирована возможность платежей в адрес 36 иностранных платежных реквизитов, которыми пользовались злоумышленники.
Банду интернет-мошенников задержали в Минской области
Также заблокирована возможность платежей в адрес 42 иностранных платежных реквизитов, которыми пользовались злоумышленники, и приостановлены расходные операции по 34 счетам.
При этом зарегистрировано 22 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.
За истекшие 24 часа в органы внутренних дел обратились более 200 граждан с сообщениями о звонках мошенников.
Белоруску полтора месяца методично запугивали лжесотрудники госорганов.
Правоохранители вновь призывают: любые разговоры об уголовной ответственности, деньгах и необходимости сохранить все в тайне – повод немедленно положить трубку.
Речь может идти о миллионе поляков, точное число пострадавших не подтверждено.
Оперативное реагирование сотрудников милиции и внимательность самих жителей позволили не допустить большинства противоправных деяний. Вместе с тем зарегистрировано 27 фактов преступлений.
Благодаря слаженным действиям сотрудников милиции и внимательности граждан удалось предотвратить большинство противоправных действий.
Как отмечают специалисты регулятора, первые результаты заметны: количество инцидентов за январь-август сократилось на 2300, ущерб – на 6 миллионов 700 тысяч рублей.
Есть бизнес, где товар нельзя пощупать, вернуть или засудить производителя за брак просто потому, что товара никогда и не было.
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