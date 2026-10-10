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Новости по тегу #Интернет-мошенничество

За сутки зарегистрировано 41 преступление с использованием ИКТ – МВД
10 октября 2026 08:37

За сутки зарегистрировано 41 преступление с использованием ИКТ – МВД

Банду интернет-мошенников задержали в Минской области
09 октября 2026 14:28

Банду интернет-мошенников задержали в Минской области

Шесть курьеров аферистов задержаны: изъято более 140 тыс. рублей
09 октября 2026 06:11

Шесть курьеров аферистов задержаны: изъято более 140 тыс. рублей

Изъято более 50 тыс. рублей: оперативники задержали трех курьеров, работавших на аферистов
08 октября 2026 06:20

Изъято более 50 тыс. рублей: оперативники задержали трех курьеров, работавших на аферистов

Четыре курьера телефонных аферистов задержаны за сутки – МВД
06 октября 2026 06:57

Четыре курьера телефонных аферистов задержаны за сутки – МВД

Пенсионерка из Гродно продала квартиру и собиралась отдать мошенникам 130 тыс. рублей
02 октября 2026 15:10

Пенсионерка из Гродно продала квартиру и собиралась отдать мошенникам 130 тыс. рублей

Мошенники заставили 16-летнюю школьницу в Минске забрать более 10 тыс. долларов у пенсионерки
29 сентября 2026 14:34

Мошенники заставили 16-летнюю школьницу в Минске забрать более 10 тыс. долларов у пенсионерки

В Польше вновь произошла утечка данных пациентов медучреждений
26 сентября 2026 10:34

В Польше вновь произошла утечка данных пациентов медучреждений

Более 300 обращений о телефонных мошенниках за сутки – МВД заблокировало 7 фишинговых сайтов и 30 счетов
12 сентября 2026 08:39

Более 300 обращений о телефонных мошенниках за сутки – МВД заблокировало 7 фишинговых сайтов и 30 счетов

Более 300 обращений о телефонных мошенниках поступило в милицию за сутки
10 сентября 2026 06:54

Более 300 обращений о телефонных мошенниках поступило в милицию за сутки

В Нацбанке рассказали о тенденциях в борьбе с кибермошенничеством
09 сентября 2026 06:59

В Нацбанке рассказали о тенденциях в борьбе с кибермошенничеством

Торговля чудом в рассрочку – 6 главных трюков «инфобизнесменов» и «менторов»
03 сентября 2026 17:33

Торговля чудом в рассрочку – 6 главных трюков «инфобизнесменов» и «менторов»