Около месяца отдавал деньги мошенникам. Следователь рассказал о самом удивительном случае в своей практике

Александр Суворов, старший следователь управления процессуального контроля УСК по городу Минску:

Если брать из последнего месяца, то самое запоминающееся дело было, когда потерпевший гражданин Российской Федерации (проживает у нас, получает пенсию, ему приходят на его карточку денежные средства) идет в банк, пытается снять денежные средства через банкомат – ему выдает ошибку. Он, недолго думая, находит в интернете номер телефона службы безопасности банка, звонит туда. Дозванивается, ему представитель говорит: «Установите мобильное приложение, позвоните нам через него». Официальное, банковское. После чего он, недолго думая, продолжает поиск в интернете, находит Skype, что в Skype тоже есть служба поддержки данного банка, и напрямую выходит сразу к мошенникам. Сам осуществляет звонок мошеннику, и мошенник объясняет, каким образом отдать деньги. И эта процедура происходила на протяжении около месяца. Все денежные средства, которые человек накапливал на протяжении жизни. Но самое интересное, что даже спустя две недели он опять позвонил на официальный номер, который указан на сайте банка, ему там сообщили, что, скорее всего, с ним общаются злоумышленники, что они по Skype никогда в жизни бы не позвонили и не общались. Однако это его не смутило, он на следующий день перезванивает им опять. Злоумышленники опять начинают говорить, что нет, это все неправда, мы служба безопасности, там некомпетентные специалисты. И вот таким образом у человека похищают деньги.