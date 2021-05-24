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Вернёт ли милиция деньги, украденные кибермошенниками? Рассказал начальник отдела Следственного управления по Минску

24 мая 2021 19:08
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Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.

Вернёт ли милиция деньги, украденные кибермошенниками? Рассказал начальник отдела Следственного управления по Минску-1

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Часто возвращаете деньги? Или, если человек оказался в этой ситуации, скорее всего, деньги он потерял безвозвратно?

Вернёт ли милиция деньги, украденные кибермошенниками? Рассказал начальник отдела Следственного управления по Минску-4

Дмитрий Острейко, начальник отдела Следственного управления УСК по Минску:
Если это было разовое хищение и злоумышленник не успел потратить эти деньги либо как-то распорядиться, то, в принципе, вполне реально вернуть эти деньги. Если это систематически и деятельность распределена между рядом граждан на различных территориях других государств, то полную сумму достаточно сложно вернуть.

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# Мошенничество # общество # Кирилл Казаков # Дмитрий Острейко # Фотофакт

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