Вернёт ли милиция деньги, украденные кибермошенниками? Рассказал начальник отдела Следственного управления по Минску

Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Часто возвращаете деньги? Или, если человек оказался в этой ситуации, скорее всего, деньги он потерял безвозвратно?
Дмитрий Острейко, начальник отдела Следственного управления УСК по Минску:
Если это было разовое хищение и злоумышленник не успел потратить эти деньги либо как-то распорядиться, то, в принципе, вполне реально вернуть эти деньги. Если это систематически и деятельность распределена между рядом граждан на различных территориях других государств, то полную сумму достаточно сложно вернуть.
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