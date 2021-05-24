«Высылали мне какие-то коды и запрашивали подтверждение». Белоруска рассказала, как стала жертвой кибермошенников

Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу « По существу » собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.

Пострадавшая от киберпреступления:

Девушка спросила мой идентификационный номер, который в паспорте, я ей подтвердила. Потом все очень быстро начали переключать на каких-то сотрудников, которые высылали мне какие-то коды и запрашивали подтверждение этих кодов.

В течение очень короткого времени сказал, что мне нужно очень срочно ехать в отделение Беларусбанка, и дальнейшие указания я от него получу уже… При подъезде к этому отделению я должна была ему позвонить. Связывалась я с ним по Viber. Была выставлена иконка Беларусбанка на Viber, и мне впоследствии сказано, что это особая линия, защищенная от постороннего воздействия.

Когда я подъехала уже к отделению банка, я ему позвонила. Он мне сказал, что в целях моей безопасности нужно проверить сотрудников этого банка и возможность оформления кредита на мое имя. Через час мне был кредит оформлен. Он настоятельно меня просил не разглашать никому информацию, потому что информация строго конфиденциальная, что мой телефон на прослушке.