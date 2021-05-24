«Высылали мне какие-то коды и запрашивали подтверждение». Белоруска рассказала, как стала жертвой кибермошенников

Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.
Пострадавшая от киберпреступления:
Девушка спросила мой идентификационный номер, который в паспорте, я ей подтвердила. Потом все очень быстро начали переключать на каких-то сотрудников, которые высылали мне какие-то коды и запрашивали подтверждение этих кодов.
В течение очень короткого времени сказал, что мне нужно очень срочно ехать в отделение Беларусбанка, и дальнейшие указания я от него получу уже… При подъезде к этому отделению я должна была ему позвонить. Связывалась я с ним по Viber. Была выставлена иконка Беларусбанка на Viber, и мне впоследствии сказано, что это особая линия, защищенная от постороннего воздействия.
Когда я подъехала уже к отделению банка, я ему позвонила. Он мне сказал, что в целях моей безопасности нужно проверить сотрудников этого банка и возможность оформления кредита на мое имя. Через час мне был кредит оформлен. Он настоятельно меня просил не разглашать никому информацию, потому что информация строго конфиденциальная, что мой телефон на прослушке.
Назавтра он мне позвонил, сказал, что мне необходимо найти ближайший инфокиоск Беларусбанка, проверить, есть ли деньги на моей карточке. Я это сделала. Потом сказал, что деньги нужно снять. И он выслал мне документ, якобы из Беларусбанка, что мой счет кредитный закрыт. Но лицевой и титульный лист был с его фамилией, с фамилией руководителя банка.
Он сказал, что теперь мне надо пойти в инфокиоск. Обязательно было в инфокиоск, ни в коем случае не через отделение Беларусбанка, и вернуть эти деньги, положив на счет, который он скажет. Я это сделала, при этом он мной руководил, как это делать. Я обратила внимание, что я возвращаю деньги в другой банк. Я задала ему вопрос, почему деньги возвращаются в другой банк. Он сказал, что это особая секретная ячейка партнера Беларусбанка.
Когда я это сделала, положила деньги, я ему позвонила. И тут он в таком состоянии как бы взволнованности сказал, что на мое имя еще четыре кредита за это время оформлено, мне срочно надо идти в другое отделение банка и повторить ту же самую операцию. Потом у меня возникло подозрение, что это мошеннические действия.