Марина Ленчевская: если незаконным предоставлением персональных данных причинён вред человеку, наступает уголовная ответственность

Марина Ленчевская, депутат П алаты представителей Национального собрания Беларуси: Безусловно, мы уже среагировали. Кстати, на прошлом ток-шоу я анонсировала, что мы планируем на весенней сессии принять закон о защите персональных данных. Он принят. Вы все уже знаете, да? Я считаю, что это важный и очень своевременный закон. И сегодня предусмотрена ответственность серьезная за распространение персональных данных.

Кирилл Казаков:

С одной стороны мы говорим сейчас о финансах, но вы сказали одну очень хорошую фразу – нанесение вреда человеку. Если ему наносится моральный вред, мы же ведь знаем о том, что, например, создание деструктивных Telegram-каналов и публикация данных силовиков, журналистов – это ведь тоже нанесение вреда как минимум морального. Это входит в это законодательство?

Психолог: у мошенников есть техника, социальная инженерия. Это именно психологическое манипулирование

Марина Ленчевская:

Конечно, это ведь моральный вред. Вот этот психологический буллинг, с которым, наверное, каждый столкнулся в тот или иной период и продолжает сталкиваться. Конечно, могут быть серьезные последствия после этого. И вред здоровью наносится, и какие-то заболевания у человека проявляются, и какие-то другие моменты, конечно. Но в любом случае гражданин, который считает, что ему причинен вред, может обратиться в соответствующие правоохранительные органы, и уже профессионалы дадут оценку этим действиям, и наступит в соответствии с этой оценкой та или иная ответственность.

Я считаю, что это правильно и это надо понимать. Мы здесь об этом говорим. Очень важно, чтобы наши люди были бдительны. И очень хорошо, что сегодня именно этой теме посвящена программа. Потому что информированность – это наше все. И не нужно просто так раздавать свои личные персональные данные. Сегодня, кстати, этим законом это тоже закреплено. Будут получать согласие каждого из нас с вами на предоставление и порядок предоставления тех или иных персональных данных.