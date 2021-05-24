«Потенциально заминированный самолёт – мы позволяем улететь за границу. Это даже звучит абсурдно». Анонс программы «Постскриптум»

Новости Беларуси. Итак, вынужденная посадка рейса Ryanair в Минске. Эту тему продолжим обсуждать в программе «Постскриптум», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Небо, самолет, экстренная посадка. Почему пилоты приняли решение посадить борт в Минске. И на каком основании Беларуси грозят очередным пакетом санкций?

Юрий Терех, публицист:

Кричат, что летел там военный самолет. Извините, а как он мог не лететь в такой ситуации? Как-то все забыли, что военный самолет – это еще и дублирующая система связи, может посадить гражданский самолет, если у него что-то там не работает, какая-то навигация.