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«Потенциально заминированный самолёт – мы позволяем улететь за границу. Это даже звучит абсурдно». Анонс программы «Постскриптум»

24 мая 2021 21:04
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Новости Беларуси. Итак, вынужденная посадка рейса Ryanair в Минске. Эту тему продолжим обсуждать в программе «Постскриптум», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Небо, самолет, экстренная посадка. Почему пилоты приняли решение посадить борт в Минске. И на каком основании Беларуси грозят очередным пакетом санкций?

«Потенциально заминированный самолёт – мы позволяем улететь за границу. Это даже звучит абсурдно». Анонс программы «Постскриптум»-1

Юрий Терех, публицист:
Кричат, что летел там военный самолет. Извините, а как он мог не лететь в такой ситуации? Как-то все забыли, что военный самолет – это еще и дублирующая система связи, может посадить гражданский самолет, если у него что-то там не работает, какая-то навигация.

«Потенциально заминированный самолёт – мы позволяем улететь за границу. Это даже звучит абсурдно». Анонс программы «Постскриптум»-4

Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил»:
Только давайте представим себе ситуацию. Потенциально заминированный самолет – мы позволяем улететь за границу. Это даже звучит абсурдно. Он находился в воздушном пространстве Беларуси.

Подробности громкого инцидента глазами экспертов программы «Постскриптум» 25 мая в 19:00 на телеканале СТВ.

# Самолет # общество # Юлия Бешанова # Юрий Терех # Илья Бегун # Фотофакт

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