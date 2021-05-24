«Людям нужна наглость». Что сказать мошеннику, который представился сотрудником МВД или банка?

Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы. Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил», айтишник:

Люди зачастую сами оставляют данные. Какой-нибудь сайт, они оставляют свой контактный телефон, имя. И во время вишинга человек звонит, называет какие-то цифры, данные, о которых уже известно. Человек не знает, откуда взяты эти данные.