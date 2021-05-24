«Людям нужна наглость». Что сказать мошеннику, который представился сотрудником МВД или банка?

Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.
Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил», айтишник:
Люди зачастую сами оставляют данные. Какой-нибудь сайт, они оставляют свой контактный телефон, имя. И во время вишинга человек звонит, называет какие-то цифры, данные, о которых уже известно. Человек не знает, откуда взяты эти данные.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Это уже ваша работа – помочь остановить подобное, правильно?
Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингориполкома:
В принципе, вы правы. Конечно, мы должны не только выявлять тех преступников, которые совершают преступления, но и профилактировать эту работу и не допускать совершения таких преступлений.
Илья Бегун:
Но еще людям нужна наглость. Иногда надо просто на звонок сказать: извините, я перезвоню сам в это ведомство и уточню. Потому что если кто-то представляется сотрудником МВД или банка, можно всегда туда перезвонить. Не надо бояться отказать.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Совершенно верно. У меня возникали такие вопросы, ведь к депутатам приходят с разными вопросами, проблемами. Приходит и говорит: «Помогите. Я стал жертвой мошенников».
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