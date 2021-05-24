Что такое цифровая гигиена? Эти правила помогут обезопасить личные данные и сохранить деньги

Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

В Москве тоже есть такая проблема [рост киберпреступлений – прим. ред.] или в данный момент она сугубо локальная, белорусская? Либо мы уже догоняли Москву в этом?

Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил», айтишник:

Скорее мы догоняем Москву, до нас доходят эти тенденции. Тогда в Москве было невозможно со всем этим справиться – было очень легко купить SIM-карту, и IP-телефонию гораздо раньше там освоили. Есть юрисдикции, где сложно осуществлять подмену номера, к примеру, в Беларуси. Это невозможно, здесь все компании состоят на учете, которые хотят заниматься с направлением телефонии. А есть юрисдикции, где это делается практически по щелчку пальцев, и звонок идет с белорусского номера из-за границы. Мы скорее догоняем общемировую тенденцию. Не уникальна наша ситуация. Кирилл Казаков:

А есть рецепт, как можно защитить свои деньги? Хоть какой-то, даже на уровне фантастики. Илья Бегун:

Наглость. И не отвечать на звонки, во время которых требуют какую-то информацию.

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингориполкома:

Самый простой – способ мышления. В том и заключается парадокс ситуации, что мы только своими действиями можем предотвратить совершение противоправных мошеннических действий против себя. В первую очередь мы сами. На первоначальном этапе – просто не поддаться этим разговорам. А лучше их вообще не проводить. Более того, правильно задавался вопрос, с какого возраста нужно в школах и институтах проводить занятия с молодым поколением. Есть понятие «цифровая гигиена». Мы все привыкли понимать, что есть общая гигиена: мы знаем, что утром нужно встать и умыться, помыть руки обязательно, когда с улицы пришел. Мы понимаем, мы это знаем, мы это уже «потрогали», с опытом жизненным где-то в крови у нас это есть. Здесь же нужно понимать, что нужно прививать с самого детства понятие цифровой гигиены. Алена Сырова, СТВ:

Цифровая гигиена – что это значит? Алексей Новаш:

Реалии жизни таковы, что мы работаем в сети, мы работаем с интернетом, с электроникой. Цифровая гигиена – это соблюдение норм при работе с любой цифровой информацией. Начиная с самых азов, это введение паролей. У вас в телефоне, когда вы SIM-карту вставляете, пароль четыре единички. Кирилл Казаков:

Какой он должен быть? Сколько цифр должно быть?

Алексей Новаш:

Чем больше, тем лучше. И лучше использовать не только цифры, но и буквы, тот же пробел считается. Алена Сырова:

Вряд ли можно тогда использовать автосохранение паролей. Это вообще нужно исключить? Алексей Новаш:

Абсолютно это не стоит делать. Кирилл Казаков:

А камеру в телефоне стоит заклеивать? Алексей Новаш:

Это насколько фантазии хватит. Вы представляете, что такое сейчас смартфон? Это не просто средство для совершения звонков.

Кирилл Казаков:

Это рабочий кабинет по большей части. Алексей Новаш:

Это большая часть нашей жизни. Мы порой не задумываемся, что к телефону привязываем все свои банковские карты, соцсети, мессенджеры. Кирилл Казаков:

Все это делается для удобства, но удобство оказывается опасным. Алена Сырова:

Мы сами предоставляем свои данные. Алексей Новаш:

Это опасно только в том случае, если не соблюдать элементарные правила. Не давайте никому в руки свой телефон. Не сохраняйте пароли. Да, пароль сложно запомнить, когда у вас несколько соцсетей, карт и еще чего-то. Лучше потренировать свою память и запомнить пароли, чем их оставлять, и они станут доступны третьим лицам. Кирилл Казаков:

Что нужно делать, чтобы не оказаться в уголовном деле?