Что такое цифровая гигиена? Эти правила помогут обезопасить личные данные и сохранить деньги
Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
В Москве тоже есть такая проблема [рост киберпреступлений – прим. ред.] или в данный момент она сугубо локальная, белорусская? Либо мы уже догоняли Москву в этом?
Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил», айтишник:
Скорее мы догоняем Москву, до нас доходят эти тенденции. Тогда в Москве было невозможно со всем этим справиться – было очень легко купить SIM-карту, и IP-телефонию гораздо раньше там освоили. Есть юрисдикции, где сложно осуществлять подмену номера, к примеру, в Беларуси. Это невозможно, здесь все компании состоят на учете, которые хотят заниматься с направлением телефонии. А есть юрисдикции, где это делается практически по щелчку пальцев, и звонок идет с белорусского номера из-за границы. Мы скорее догоняем общемировую тенденцию. Не уникальна наша ситуация.
Кирилл Казаков:
А есть рецепт, как можно защитить свои деньги? Хоть какой-то, даже на уровне фантастики.
Илья Бегун:
Наглость. И не отвечать на звонки, во время которых требуют какую-то информацию.
Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингориполкома:
Самый простой – способ мышления. В том и заключается парадокс ситуации, что мы только своими действиями можем предотвратить совершение противоправных мошеннических действий против себя. В первую очередь мы сами. На первоначальном этапе – просто не поддаться этим разговорам. А лучше их вообще не проводить. Более того, правильно задавался вопрос, с какого возраста нужно в школах и институтах проводить занятия с молодым поколением.
Есть понятие «цифровая гигиена». Мы все привыкли понимать, что есть общая гигиена: мы знаем, что утром нужно встать и умыться, помыть руки обязательно, когда с улицы пришел. Мы понимаем, мы это знаем, мы это уже «потрогали», с опытом жизненным где-то в крови у нас это есть. Здесь же нужно понимать, что нужно прививать с самого детства понятие цифровой гигиены.
Алена Сырова, СТВ:
Цифровая гигиена – что это значит?
Алексей Новаш:
Реалии жизни таковы, что мы работаем в сети, мы работаем с интернетом, с электроникой. Цифровая гигиена – это соблюдение норм при работе с любой цифровой информацией. Начиная с самых азов, это введение паролей. У вас в телефоне, когда вы SIM-карту вставляете, пароль четыре единички.
Кирилл Казаков:
Какой он должен быть? Сколько цифр должно быть?
Алексей Новаш:
Чем больше, тем лучше. И лучше использовать не только цифры, но и буквы, тот же пробел считается.
Алена Сырова:
Вряд ли можно тогда использовать автосохранение паролей. Это вообще нужно исключить?
Алексей Новаш:
Абсолютно это не стоит делать.
Кирилл Казаков:
А камеру в телефоне стоит заклеивать?
Алексей Новаш:
Это насколько фантазии хватит. Вы представляете, что такое сейчас смартфон? Это не просто средство для совершения звонков.
Кирилл Казаков:
Это рабочий кабинет по большей части.
Алексей Новаш:
Это большая часть нашей жизни. Мы порой не задумываемся, что к телефону привязываем все свои банковские карты, соцсети, мессенджеры.
Кирилл Казаков:
Все это делается для удобства, но удобство оказывается опасным.
Алена Сырова:
Мы сами предоставляем свои данные.
Алексей Новаш:
Это опасно только в том случае, если не соблюдать элементарные правила. Не давайте никому в руки свой телефон. Не сохраняйте пароли. Да, пароль сложно запомнить, когда у вас несколько соцсетей, карт и еще чего-то. Лучше потренировать свою память и запомнить пароли, чем их оставлять, и они станут доступны третьим лицам.
Кирилл Казаков:
Что нужно делать, чтобы не оказаться в уголовном деле?
Александр Суворов, старший следователь управления процессуального контроля УСК по городу Минску:
В Viber в настоящее время совершается наибольшее количество звонков. Прежде всего это связано с тем, что сейчас это самая популярная соцсеть на территории Республики Беларусь, если речь про осуществление переписок, не считая Telegram и остальных. В других мессенджерах уже тоже появляются звонки.
Кирилл Казаков:
Этих людей, которые должны стать жертвой, они случайно находят либо их каким-то образом вычисляют?
Александр Суворов:
Случайно. Каким образом вообще похищаются личные данные граждан? Они где угодно, на сайтах оставляют свои данные.
Кирилл Казаков:
У меня в Facebook уже 20 лет висит мой телефон. Сколько я в Facebook, столько мой телефон там висит.
Александр Суворов:
В среднем, если брать по статистике международной, то каждые 10 секунд взламывается одна организация. От нее идет спам-рассылка другим организациям писем с различными документами. Посмотрите, откройте, почитайте – может, ведомость или еще что-нибудь. Люди открывают, смотрят, ничего нет, удаляют файл и работают дальше. При этом через месяц-два похищают денежные средства их организации. Они обращаются в милицию, начинают выяснять, что да как, почему, и выясняется, что два месяца назад они открыли письмо и компьютер заразился.