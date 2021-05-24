Психолог: у мошенников есть техника, социальная инженерия. Это именно психологическое манипулирование

Алена Сырова, СТВ: Анжелика, с психологической точки зрения – какая категория людей, на какие качества давят мошенники? Может быть, это наивные люди? Может быть, это слишком добрые люди?

Анжелика Сафонова, психолог:

Не стоит забывать, что мошенники – это очень тонкие психологи. У них есть такая техника, как социальная инженерия. Это именно психологическое манипулирование, и манипулирование идет на эмоцию человека. Если это, например, пожилой человек, то звонящий будет делать очень строгий, серьезный голос, волнующий. Будет говорить о том, что вас взломали, идет хищение средств, нам нужно срочно. И, конечно, пожилой человек, несведущий в сетевой безопасности, купится на это.