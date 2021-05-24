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Психолог: у мошенников есть техника, социальная инженерия. Это именно психологическое манипулирование

24 мая 2021 16:18
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Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.

Психолог: у мошенников есть техника, социальная инженерия. Это именно психологическое манипулирование -1

Алена Сырова, СТВ:
Анжелика, с психологической точки зрения – какая категория людей, на какие качества давят мошенники? Может быть, это наивные люди? Может быть, это слишком добрые люди?

Психолог: у мошенников есть техника, социальная инженерия. Это именно психологическое манипулирование -4

Анжелика Сафонова, психолог:
Не стоит забывать, что мошенники – это очень тонкие психологи. У них есть такая техника, как социальная инженерия. Это именно психологическое манипулирование, и манипулирование идет на эмоцию человека. Если это, например, пожилой человек, то звонящий будет делать очень строгий, серьезный голос, волнующий. Будет говорить о том, что вас взломали, идет хищение средств, нам нужно срочно. И, конечно, пожилой человек, несведущий в сетевой безопасности, купится на это.

# Мошенничество # общество # Алена Сырова # Анжелика Сафонова # Фотофакт

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