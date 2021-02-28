Не сломались. О защитниках Отечества и событиях в Беларуси рассуждает Евгений Поболовец

Новости Беларуси. Праздник доблести, чести и мужества. День защитников Отечества и Вооруженных Сил отметили в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

В классическом понимании это, конечно, праздник всех поколений военных, тех, кто защищал родину либо готов по долгу профессии сделать это в любую минуту. Но ведь защитники – это не только те, кто с оружием в руках. Это и те, кто защищает нашу страну словом и делом – у заводского станка и на дипломатической трибуне. Это те, кто готов прийти на помощь в трудную минуту. Это те, кто показал преданность своей стране в самые сложные периоды. Евгений Поболовец изучил историю вопроса. Силовики и военные обратились к Президенту: «Родины другой для всех нас нет»

Евгений Поболовец, корреспондент:

По разным оценкам в период с 1917 по 1922 год погибли от 10 до 17 миллионов человек. Точное число жертв неизвестно до сей поры. Но историки сходятся в одном: это был один из самых кровавых междоусобных конфликтов в истории человечества. Добавьте к этому еще одну цифру: около 2 миллионов тех, кто не разделял взгляды новой власти, покинули страну. Сломанные судьбы, отброшенная на несколько десятилетий назад экономика страны. Это все было 100 лет назад, сразу после революции в Петрограде в 1917-м. Красивые были в то время лозунги, в 1917 году, но какова цена тех обещаний?

Евгений Поболовец:

По разным оценкам, в период с 2014 по 2021 год жертвами конфликта в Украине стали около 40 тысяч человек, из которых 13 тысяч погибли. В первый же год боевых действий территорию Донбасса покинули 1,5 миллиона человек. И снова сломанные судьбы, и снова отброшенная на несколько десятилетий назад экономика страны. И это все еще происходит прямо сейчас, сразу после революционных событий в Киеве в 2014-м. Красивые были лозунги в то время, но какова цена тех обещаний?

Евгений Поболовец:

Разные эпохи, но на удивление схожие развития событий после. В первом случае белорусы были невольными участниками процесса, во втором события происходят совсем рядом с нами, буквально в тысяче километров от южной границы страны. У истории нет сослагательного наклонения «что было бы, если». Но не стоит ею пренебрегать. События августа 2020-го сами собой наводят на размышления, аналогии. У нас тоже было много красивых обещаний. У нас также был переломный момент – три-четыре дня сразу после выборов, когда решалась судьба страны. Но мы-то уже знали из уроков истории и видели по соседней Украине, какова цена таким обещаниям! Потому... Не сломались и не предали страну.

Денис Кривенцов тоже хорошо знает историю, помнит рассказы своего дедушки. Сам в Вооруженных Силах Беларуси с 2000 года. Остался после прохождения срочной службы. Военное дело решил продолжать в том числе и под впечатлением от мужества защитников Отечества во время Второй мировой войны.

Денис Кривенцов, участник автопробега:

Отдельные личности призывали забрать у нас наш праздник – День защитников Отечества и Вооруженных Сил. «Сегодня мы поздравляем не только тех, кто носит погоны». Автопробег в честь защитников Отечества прошёл в Витебске

Евгений Поболовец:

За силу духа, стойкость и мужество. Слова благодарности звучали в эти дни и в адрес тех, кто ежедневно стоит на страже безопасности и спокойствия страны. Именно эти парни противостояли толпам обезумевших людей. Причем во многих городах страны, не только в столице.

Евгений Поболовец:

Несли свою службу и пограничники, и разведчики. У границ страны также происходили непонятные на первый взгляд вещи. Но было очевидно: наращивание военной техники, бесконечное число якобы заблудших дронов, наблюдение с воздуха, неожиданные частые учения с разными группами войск по периметру границы в Литве, Латвии, Украине и Польше – все это не просто так. Кажется, такое уже было в истории нашей страны. Потому и проводим аналогии: павшие герои тогда и живые герои сейчас. Их цель одна: чтобы потомки жили в мире, единстве и процветании, никогда не знали страшного слова «война», будь то вооруженная или информационная.

Евгений Поболовец:

Защитники Отечества сделали свою работу профессионально и тихо. Никто не говорил бравурных речей с высоких трибун, никто не стучал ботинком в зале заседаний ООН. Мы просто не допустили трагедии в национальном масштабе: сдержали толпы агрессивных молодчиков, надежно закрыли по периметру границы страны. И вот после таких событий 23 февраля уже не кажется простым праздником мужчин, очередным поводом что-то отметить в кругу семьи. Нет. Сегодня, в Год народного единства, в этом куда больший смысл.

На неделе министр обороны высказался максимально точно: защитники сегодня – не только люди в погонах. Это еще и представители их семей и других профессий. «Мира всем, спокойствия, стабильности». Министр обороны поздравил белорусов с 23 февраля

Евгений Поболовец:

23 февраля в нашей стране считается торжеством всенародным, отражением героизма всех поколений. Как героев былых времен, так и героев времен нынешних. И сегодня уже понятие «безопасность» – многостороннее: начиная от продовольственной и экономической до военных угроз. Глава государства уверен: мир бесповоротно вступает в эпоху кардинальных общественных и военно-политических изменений. Беларусь, как и другие страны, попадает под волну глобальной конфликтности. А значит, государство должно быть готово адекватно реагировать на внутренние и внешние вызовы. Александр Лукашенко: «Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять»

Евгений Поболовец:

Наша современная жизнь ярко показывает: защитник – это не всегда военный с оружием в руках. Это прежде всего думающий человек, в арсенале которого знания, факты и аргументы. А когда оппоненты не понимают слов, не лишним будет вспомнить знаменитый диалог героев фильма «Москва слезам не верит».

– Теперь эти мальчишки будут думать, что прав тот, кто сильнее.

– Теперь эти мальчишки будут знать, что против силы всегда может найтись и другая сила.