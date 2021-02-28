Михаил Русый рассказал о своей семье: «Мы все служим государству»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению, рассказал о своей семье. Вадим Щеглов, ведущий:

30 лет в самых разных государственных должностях. Обернувшись назад, вы для себя поняли, что самое ценное в вашей работе было? Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

Самое ценное в моей работе то, что я чувствую, что я нужен людям, нужен государству и нужен семье. Вот это самое главное. Вадим Щеглов:

А чем вы гордитесь за эти 30 лет больше всего?

Михаил Русый:

Идет телевизионная картинка, показывают хранилище сыра, лежат головки сыра, я это вижу. Это слитки золота. Это золотовалютный запас. В этом заложена основа. Многие не понимают этого. 1996 год, 24 тысячи тонн сыра было произведено в Республике Беларусь. В прошлом году 246 тысяч тонн произведено в Республике Беларусь. Это высокомаржинальный продукт. По потреблению рыбы, овощей и сыра судят о достаточности государства и человека. Мы на таких передовых позициях. Я понимаю, что такое сыр. Это надо построить ферму, создать прекрасное молочное стадо, построить и модернизировать суперсовременный молочный завод, создать высокоэффективную кормовую базу, чтобы получать это. А в итог – ты получаешь, будем говорить, этот капитал. Сытый человек пишет песню, пишет оперу, голодный человек пишет воззвания. Воззвания, что хочет по-другому. Наш человек накормлен, обут, одет. Видимо, в этом самое главное. Все переживем. Вадим Щеглов:

Говорят, когда приезжаешь в Беларусь, просишь воды попить, а они тебе молоко дадут. Михаил Русый:

Вот это правильно. И никогда не выпустят никого, не спросив: «Ты не покушал?» Вот это самое главное.

Вадим Щеглов:

А что для вас счастье? Михаил Русый:

То, что ты прожил, имеешь семью, имеешь детей, внуков, много друзей. И оценка труда, что все-таки прожил не зря. А если бы вернуться, я еще раз повторю, я бы этот путь еще раз с этими людьми, под этим руководством, может, качественнее бы работал. Много ошибок. Иногда посмотришь и думаешь: что наделал, не так надо было. Но я же хотел лучше. Как понимал, так и делал. Как говорит глава государства: «Ты принимай решения». Плохое? Мы его поправим. Допустим, выговор дадим, а хорошее пойдет дальше. Но если ты не принял никакого решения, это пустота. Вадим Щеглов:

Я понимаю, если бы вы имели возможность прожить заново, вы бы ничего не поменяли в этой жизни?