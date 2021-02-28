Михаил Русый рассказал о своей семье: «Мы все служим государству»
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению, рассказал о своей семье.
Вадим Щеглов, ведущий:
30 лет в самых разных государственных должностях. Обернувшись назад, вы для себя поняли, что самое ценное в вашей работе было?
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:
Самое ценное в моей работе то, что я чувствую, что я нужен людям, нужен государству и нужен семье. Вот это самое главное.
Вадим Щеглов:
А чем вы гордитесь за эти 30 лет больше всего?
Михаил Русый:
Идет телевизионная картинка, показывают хранилище сыра, лежат головки сыра, я это вижу. Это слитки золота. Это золотовалютный запас. В этом заложена основа. Многие не понимают этого. 1996 год, 24 тысячи тонн сыра было произведено в Республике Беларусь. В прошлом году 246 тысяч тонн произведено в Республике Беларусь. Это высокомаржинальный продукт. По потреблению рыбы, овощей и сыра судят о достаточности государства и человека. Мы на таких передовых позициях. Я понимаю, что такое сыр. Это надо построить ферму, создать прекрасное молочное стадо, построить и модернизировать суперсовременный молочный завод, создать высокоэффективную кормовую базу, чтобы получать это. А в итог – ты получаешь, будем говорить, этот капитал. Сытый человек пишет песню, пишет оперу, голодный человек пишет воззвания. Воззвания, что хочет по-другому. Наш человек накормлен, обут, одет. Видимо, в этом самое главное. Все переживем.
Вадим Щеглов:
Говорят, когда приезжаешь в Беларусь, просишь воды попить, а они тебе молоко дадут.
Михаил Русый:
Вот это правильно. И никогда не выпустят никого, не спросив: «Ты не покушал?» Вот это самое главное.
Вадим Щеглов:
А что для вас счастье?
Михаил Русый:
То, что ты прожил, имеешь семью, имеешь детей, внуков, много друзей. И оценка труда, что все-таки прожил не зря. А если бы вернуться, я еще раз повторю, я бы этот путь еще раз с этими людьми, под этим руководством, может, качественнее бы работал. Много ошибок. Иногда посмотришь и думаешь: что наделал, не так надо было. Но я же хотел лучше. Как понимал, так и делал. Как говорит глава государства: «Ты принимай решения». Плохое? Мы его поправим. Допустим, выговор дадим, а хорошее пойдет дальше. Но если ты не принял никакого решения, это пустота.
Вадим Щеглов:
Я понимаю, если бы вы имели возможность прожить заново, вы бы ничего не поменяли в этой жизни?
Михаил Русый:
Ничего не поменял. Только более качественно выполнял бы то, что надо. А так служение государству. Дочери работают в государственных учреждениях, зять заместитель главного инженера «Слодыча». Сейчас уже внук после университета. Окончил университет в прошлом году, инженер-программист. Охраняет сегодня границы нашего государства на одной из застав. Поэтому мы все служим государству.
Вадим Щеглов:
А о чем вы мечтаете?
Михаил Русый:
Чтобы так продолжалась жизнь и дальше, это первое. Чтобы как можно больше прожили мы, прожили наши родители, потому что люди заслужили. Чтобы времена неопределенности люди взвесили, продумали, просто сядь и повернись туда и посмотри. Даже те, которые приходят, те, которые на хороших машинах. А как ты их заработал? Ведь создали тебе условия, дали возможность. Один менее одаренный, он меньше имеет, другой более прогрессивный, продвинутый, он больше имеет. Но условия вам создали. Глянь вперед, посмотри, а что там будет? Как говорят: не смотри назад с сожалением. Никогда, потому что ты правильно сделал. Смотри вперед в будущее, а в небо с надеждой, в землю с почтением.
Власть меняет людей? Вот что ответил на этот вопрос Михаил Русый – подробнее здесь.