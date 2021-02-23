«Сегодня мы поздравляем не только тех, кто носит погоны». Автопробег в честь защитников Отечества прошёл в Витебске

Новости Беларуси. Необычно к празднику подошли жители Витебска. Здесь ко Дню защитника Отечества и Вооруженных Сил Беларуси впервые приурочили автопробег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Необычно к празднику подошли жители Витебска. Здесь ко Дню защитника Отечества и Вооруженных Сил Беларуси впервые приурочили автопробег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отправной точкой стали знаковые места города, связанные с кровавыми страницами истории нашей страны. Это воинские захоронения и мемориал бывшего концлагеря «5-й полк». Местом встречи автоколонн стала площадь Победы Витебска. Здесь участников приветствовали жители города на берегах Двины.
Денис Кривенцов, участник автопробега:
Мы вот этим автопробегом хотим показать, что настоящие патриоты нашей Родины, и в очередной раз заявить, что наша Родина – Республика Беларусь, наш государственный флаг красно-зеленый и нас большинство.
Представители власти, общественность, молодежь и жители Витебска возложили венки и цветы к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Жители северного региона гордятся именами своих героев-земляков – Петр Машеров, Минай Шмырев, Константин Заслонов. Высокие моральные качества, доблесть и мужество проявляли сыновья Витебской области в горячих точках планеты и в современной истории. Звание защитника Родины актуально и в мирное время.
Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:
Мы почему-то всегда считали, что защитник Отечества в основном – это мужчина, который служил в Вооруженных Силах Республики Беларусь либо Советского Союза, который носил погоны. Сегодня мы вкладываем более широкое понятие в защитника Отечества. Это тот, кто сегодня защищает наш конституционный строй. Это и мужчины и женщины, кто действительно любит свою Родину, тот, для кого сегодня понятие «Республика Беларусь» очень важно и бесценно. Поэтому сегодня мы поздравляем не только тех, кто носит погоны, но и тех, кто достойно защищает нашу Родину, находясь просто и на студенческой скамье, и в общественных организациях, работая на предприятиях.
Современная Беларусь – мирная страна. Верные традициям старших поколений наши современники, воины Вооруженных Сил, надежно охраняют государственные рубежи.