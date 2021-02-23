«Сегодня мы поздравляем не только тех, кто носит погоны». Автопробег в честь защитников Отечества прошёл в Витебске

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:

Мы почему-то всегда считали, что защитник Отечества в основном – это мужчина, который служил в Вооруженных Силах Республики Беларусь либо Советского Союза, который носил погоны. Сегодня мы вкладываем более широкое понятие в защитника Отечества. Это тот, кто сегодня защищает наш конституционный строй. Это и мужчины и женщины, кто действительно любит свою Родину, тот, для кого сегодня понятие «Республика Беларусь» очень важно и бесценно. Поэтому сегодня мы поздравляем не только тех, кто носит погоны, но и тех, кто достойно защищает нашу Родину, находясь просто и на студенческой скамье, и в общественных организациях, работая на предприятиях.