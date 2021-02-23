«Защитникам Отечества дарим своё огромное белорусское сердце!» Как отмечают 23 февраля в Гродно?

Новости Беларуси. О роли защитников Отечества говорили сегодня в Гродно. Там у Вечного огня в парке Жилибера собрались отметить 23 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выстрелы в воздух в честь праздника и дань памяти героям былых времен. Цветы и венки легли к братской могиле воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Павшие герои защищали свою Родину от врагов и захватчиков, чтобы потомки жили в мире, единстве и процветании, никогда не знали страшного слова «война», вооруженная или информационная. Сегодня верность присяге держат потомки и доказывают патриотизм не словом, а делом.

Виктор Гулевич, командующий войсками Западного оперативного командования:

Год, конечно, непростой. Но у нас есть присяга, есть наш конституционный долг, который мы выполняли. Хочется, чтобы мы всегда были стойкими, уверенными в своей правоте, никогда не отступали перед трудностями, преградами и были достойны своего звания защитников Отечества. Юрий Караев: не только август, длительный период времени был испытанием. Не дрогнули