Министр внутренних дел: хочу пожелать, чтобы все мужчины Беларуси понимали, что они стоят на страже нашей Родины

Новости Беларуси. 23 февраля с днем мужества, доблести и чести сотрудников ведомства поздравил министр внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Сотрудники органов внутренних дел по своей служебной деятельности являются защитниками, защитниками правопорядка, защитниками своих родных и близких, своего государства. Поэтому я хочу сегодня поздравить всех с этим праздником, пожелать, самое главное, конечно, здоровья, чтобы все мужчины, мужчины Республики Беларусь, понимали, что они стоят на страже нашей Родины. И в любой момент каждый из нас (сегодня я скажу за всех сотрудников милиции) готов защищать свою Родину.