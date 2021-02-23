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Министр внутренних дел: хочу пожелать, чтобы все мужчины Беларуси понимали, что они стоят на страже нашей Родины

23 февраля 2021 08:41
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Новости Беларуси. 23 февраля с днем мужества, доблести и чести сотрудников ведомства поздравил министр внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр внутренних дел: хочу пожелать, чтобы все мужчины Беларуси понимали, что они стоят на страже нашей Родины-1

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:  
Сотрудники органов внутренних дел по своей служебной деятельности являются защитниками, защитниками правопорядка, защитниками своих родных и близких, своего государства. Поэтому я хочу сегодня поздравить всех с этим праздником, пожелать, самое главное, конечно, здоровья, чтобы все мужчины, мужчины Республики Беларусь, понимали, что они стоят на страже нашей Родины. И в любой момент каждый из нас (сегодня я скажу за всех сотрудников милиции) готов защищать свою Родину.  

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# День защитника Отечества # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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