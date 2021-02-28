«Часть вы, а часть государство». Что такое грантовый план для регионов?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению, рассказал о грантовом плане для регионов. Вадим Щеглов, ведущий:

Вы как человек, который возглавляет профильную комиссию по местному самоуправлению, как считаете, созрела ли сегодня местная вертикаль: чтобы ей дали больше полномочий туда, вниз спустить? Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

Полномочий достаточно на сегодня в любом органе, начиная от сельского совета и поднимаясь до верха.

Вадим Щеглов:

Но денег у сельского совета нет. Что он может решить? Михаил Русый:

Что касается темы сельских советов, там стоит реорганизация, это другое. Наше устоявшееся мнение сенаторов, однозначно, мы даже на Президиуме Совета Республики заявили, что реорганизация или, допустим, смещение такой формы, как сельский совет, в данный момент категорически не поддерживаем. Это фундамент государственности. Вадим Щеглов:

Нужно дать возможности, чтобы он не в рот председателю СПК смотрел (председатель сельсовета), поможет ли он ему, даст или нет. Михаил Русый:

Мы ведем разговор о том, что, допустим, те социальные стандарты, которые мы с него требуем, чтобы освещение, порядок на улицах, порядок на кладбищах. Вот под это дать. Дальше надо подумать, продал ты земельный участок, что-то еще заработал, это в твоем совете. Собрался ты с людьми, а уже в этом роль самоуправления. Раньше там самообложение было. Вот мы собрались и решили: тут построим колодец, собрались и сделали. Сейчас нарабатывается такой план грантовый. Мы и молодежь туда подключим, миллион рублей будет выделен, чтобы такие общественные объединения и органы местного самоуправления – под проект. Вот хотим обустроить свою территорию. Пожалуйста, входите, показывайте. Часть вы, а часть государство поможет. В этом роль общества и государства несоизмерима. Это первые подходы, а в следующем году предлагаем это заложить и в бюджетах. Сейчас один из банков, думаю, глава государства поддержит эту идею, нарабатываем указ, миллион рублей.