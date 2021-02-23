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Юрий Караев: не только август, длительный период времени был испытанием. Не дрогнули

23 февраля 2021 10:59
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Новости Беларуси. О роли защитников Отечества говорили сегодня в Гродно. Там у Вечного огня в парке Жилибера собрались отметить 23 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Караев: не только август, длительный период времени был испытанием. Не дрогнули-1

Юрий Караев, помощник Президента инспектор по Гродненской области:
В первую очередь хочу поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, всех, кто носит погоны. Не только август, длительный период времени был испытанием. А август, конечно же, как такой пик накала. Не дрогнули. У нас очень сильные силовые структуры.

Ольга Чемоданова о сотрудниках МВД: они достойны уважения, особенно в сегодняшнее время, когда Беларусь они не отдали врагам (читайте здесь).

# День защитника Отечества # общество # Юрий Караев # Фотофакт

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