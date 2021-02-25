Александр Лукашенко: «Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять»

Одно из предложений Президента по совершенствованию работы – регулярные совещания (фактически штабы на высшем уровне), на которых будут обсуждаться фундаментальные вопросы безопасности и обороны государства. Сегодня понятие «безопасность» многостороннее – начиная от продовольственной и экономической до военных угроз. Глава государства уверен: мир бесповоротно вступает в эпоху кардинальных общественных и военно-политических изменений. Беларусь, как и другие страны, попадает под волну глобальной конфликтности. А значит, государство должно быть готово адекватно реагировать на внутренние и внешние вызовы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вопрос обеспечения стабильности, безопасности внутри Беларуси в текущем году, непростом. Мы никогда не скрывали это. Я постоянно об этом говорил. Очень будет непростой год. И не только потому, что есть некое недопонимание в обществе процессов развития Беларуси, желание дестабилизировать обстановку в Беларуси некоторых внутренних сил и особенно внешних. Не было бы внешних сил, не было бы этого давления. Притом по всем направлениям. Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять. В нарушение всех хартий и так далее, и тому подобное. Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь. И сигналы (и не просто сигналы – это конкретные действия) идут из-за рубежа.

К счастью, мы обнаружили все эти центры. Знаем всех этих змагаров и беглых из Беларуси. Но знать мало. Этому надо противостоять. Как будем действовать в случае обострения ситуации – все надо до мелочей предусмотреть с учетом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины (вы видите, вспыхнула опять Украина), и других постсоветских республик.