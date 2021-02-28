Михаил Русый о бюджетных местах в вузах: «Ты хочешь учиться и дальше быть свободным? Оплачивай – и работай там, где нравится»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению, рассказал, почему сегодня школьное образование в агрогородках не отличается от городского, и объяснил, как государство формирует бюджетные места в университетах. Вадим Щеглов, ведущий:

Многие говорили, что в производственной сфере проблема в том, что нет молодежи, что идет старение тех, кто работает, а молодежь туда не приходит. Вы как сенатор сегодня видите эту проблему? Она в АПК, в производстве. Сегодня все хотят в новые и модные отрасли национальной экономики.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

Во всем должна быть своего рода привлекательность. И в агропромышленном комплексе, и в любых других. Если касаться агропромышленного комплекса, то я скажу – для человека надо создать. Главой государства это изначально была поставлена перед нами задача: человек должен иметь нормальную работу, заработную плату достойную, жилье, выходной день. Это первое. А второе: почему были агрогородки приняты? Если нет достойной школы и садика, если нет музыкальной школы, где себя реализовать могут дети и молодые люди, то даже при хорошем заработке мало, кто туда поедет. Поэтому и были созданы агрогородки. Вначале тоже было много скептиков. Вы помните, у нас шло даже своего рода деление: выпускники сельской школы и выпускники городской школы. И как выпускник сельской школы говорил: «Я, что, выпускник сельской школы?». Он чувствовал себя вроде бы неудобно от того, что уровень подготовки был другой. Так вот через агрогородки за самое короткое время были созданы школы. Сегодня такие ограничения сняли. По целому ряду таких дисциплин, как биология, физика, математика, сельские школы идут впереди, потому что там все есть. И компьютерные классы, и доски интерактивного образования, прекрасные педагоги. Созданы условия, люди учатся. Это первое. А второе, это мое мнение, я его выскажу, я его не скрывал и высказывал. Мы говорим: есть бюджетные места. Если мы хотим подготовить бюджетные места, есть деньги, то это социальный заказ, государственный заказ. Мы должны набрать туда людей, то есть не хватает врачей в таких-то регионах. Возьмем, например, Чернобыльскую зону, юго-восток. Вадим Щеглов:

То, что нужно государству.