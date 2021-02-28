Силовики и военные обратились к Президенту: «Родины другой для всех нас нет»

Новости Беларуси. Силовики и военные поздравили с Днем защитников Отечества Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Уважаемый Александр Григорьевич! Поздравляю вас с Днем защитников Отечества! Этот праздник олицетворяет неразрывную связь патриотических победных традиций белорусского воинства, которые закалялись на полях сражений за свободу и независимость нашей Родины.

23 февраля – это день, когда мы выражаем нашу общую готовность отстаивать интересы нашей страны, беречь мирную жизнь на нашей земле, охранять покой близких.

Примите наши самые искренние омоновские поздравления.

Пожелание здоровья, сил и запасов энергии на продолжение работы на благо нашей страны.

С праздником вас! С Днем защитников Отечества!

Товарищ Главнокомандующий! Уважаемый Александр Григорьевич! От лица специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» Министерства внутренних дел Республики Беларусь поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Крепкого вам здоровья, мира и благополучия.

Товарищ Президент Республики Беларусь! От личного состава СОБРа внутренних войск МВД Республики Беларусь поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. 22 года назад вы приняли личное участие в создании нашего подразделения. Все эти годы своим профессионализмом, кропотливым ежедневным ратным трудом мы доказывали свою преданность – преданность вам и белорусскому народу. Так было, есть и будет всегда. Желаем вам крепкого здоровья, стойкости духа, силы преодолевать все преграды. Знайте, что мы поддерживаем вас и всегда готовы служить на благо нашей страны. Служим Республике Беларусь!

Уважаемый Александр Григорьевич! Коллектив отдельной службы активных мероприятий сердечно поздравляет вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Это праздник для всех тех, для кого слова «присяга», «Отечество», «долг» являются святыми. Мы, сотрудники пограничного спецназа, готовы в любую минуту выполнять задачи по защите нашей родины.

Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким, процветания родным и любимой Беларуси. С праздником вас!

Мы, военнослужащие 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, всегда готовы выполнить поставленную задачу. Поздравляем Главнокомандующего с Днем защитников Отечества!

Желаем вам здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Ура! Ура! Ура!

За наш народ, за реки и озера, за небо мирное и яркий солнца свет. Открыты нам бескрайние просторы, и родины другой для всех нас нет!

Желаем вам здоровья и тепла! Вас поздравляем с 23 февраля!

Товарищ Главнокомандующий! Командование и личный состав 103-й витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады поздравляют вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Будьте уверены: с вами мы победим.