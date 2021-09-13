17 сентября для некоторых поляков – день освобождения из Брестской крепости. Почему так произошло?

Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
У меня есть одна цитата, которую произнес министр юстиции Польши Мейштович. Беларуси самой историей предназначено быть мостом для польской экспансии на восток. Белорусская этнографическая масса должна быть переделана в польский народ. Это приговор истории, мы должны этому способствовать. Это имперские боли Польши?
Петр Петровский, политолог:
Это шовинистические боли, и не столько Польши, сколько польских элит и той польской парадигмы политики, которая сформировалась в 1920-е – 1930-е годы. Надо понимать, межвоенная Польша – это не рай на земле, как его некоторые рисуют. Известно выражение «брестские выборы». Почему «брестские выборы»? Брестская крепость известна не только тем, что это бастион борьбы против фашизма, она была известна в межвоенной Польше как политическая тюрьма. В том числе для поляков, которые боролись против режима санаций Пилсудского. Многие поляки вступали в коммунистическую партию Польши и боролись с этим режимом. И для них 17 сентября было лучшим днем, нежели им же сидеть в Брестской крепости, в Березе-Картузской и других местах.
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