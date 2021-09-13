17 сентября для некоторых поляков – день освобождения из Брестской крепости. Почему так произошло?

Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

У меня есть одна цитата, которую произнес министр юстиции Польши Мейштович. Беларуси самой историей предназначено быть мостом для польской экспансии на восток. Белорусская этнографическая масса должна быть переделана в польский народ. Это приговор истории, мы должны этому способствовать. Это имперские боли Польши?