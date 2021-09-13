«Термин, который называется «оккупация Польши». Может ли он существовать, рассказал эксперт

Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Сейчас историки предлагают новый термин, который называется оккупация Польши. Насколько этот термин имеет право на существование?