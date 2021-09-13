«Термин, который называется «оккупация Польши». Может ли он существовать, рассказал эксперт

Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Сейчас историки предлагают новый термин, который называется оккупация Польши. Насколько этот термин имеет право на существование?
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:
С моей точки зрения, вполне имеет право на существование, потому что, действительно, территория Западной Беларуси была оккупирована польскими войсками во время польско-советской войны. Эта оккупация была просто закреплена Рижским мирным договором, в соответствии с которым территория отошла в состав Польского Государства. Поэтому действительно, еще раз подчеркну, это были не польские земли. Даже более того, отмечу, польская элита прекрасно осознавала то, что это не польские земли, которые были в составе Польского Государства. Даже в 1938 году воевода Батянский на тайном совещании, которое проходило с руководством воеводств, которые охватывали территорию Западной Беларуси, отмечал: относительно Виленского воеводства, где было достаточно большое количество католического населения и много тех, кто считал себя поляками. Он говорил: мы должны признать, что это не польские земли, еще очень много предстоит всего сделать, чтобы эти земли стали польскими.
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