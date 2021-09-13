Больше не соседи? Вот почему белорусы празднуют 17 сентября, в то время как для Польши это болезненная дата

Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

У нас есть мнение публициста из Польши, который говорит, что для некоторых поляков 17 сентября – это чуть ли не день траура.

Яцек Камински, публицист (Польша):

Для поляков 17 сентября – это такой тяжелый день, тяжелая годовщина, потому что это день вторжения Красной Армии в границы [неразборчиво]. Я понимаю, что для белорусов 17 сентября – это важный день, потому что это день соединения белорусских земель. Надо понимать, что у нас, поляков, другая история, мы должны друг друга все уважать. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

С точки зрения политологии мы все-таки соседи, какое-то время мы воздерживались, чтобы этот праздник сделать официальным, в том числе именно потому, что говорит этот человек. Потому что для Польши это все-таки болезненная дата. Почему сейчас все-таки взяли и приняли такое решение? Виктор Саевич, магистр политических наук:

То, что для некоторых кругов Польши эта дата болезненная, это не значит, что она не должна быть праздником для нашей республики. 20 лет тяжелейшей оккупации и, скажем честно, в Западной Беларуси 20 лет мучения белорусского, да и не только белорусского народа – и рядовые поляки, и немцы, и украинцы, и литовцы страдали от режима Пилсудского межвоенной Польши. Поэтому для нас 17 сентября – это огромный праздник. И то, что мы его несколько замалчивали политологически, как правильно вы сказали... Действительно, Польша наш сосед... 17 сентября для некоторых поляков – день освобождения из Брестской крепости. Почему так произошло, рассказываем здесь. Кирилл Казаков:

В силу своей толерантности.