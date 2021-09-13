Больше не соседи? Вот почему белорусы празднуют 17 сентября, в то время как для Польши это болезненная дата

Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
У нас есть мнение публициста из Польши, который говорит, что для некоторых поляков 17 сентября – это чуть ли не день траура.
Яцек Камински, публицист (Польша):
Для поляков 17 сентября – это такой тяжелый день, тяжелая годовщина, потому что это день вторжения Красной Армии в границы [неразборчиво]. Я понимаю, что для белорусов 17 сентября – это важный день, потому что это день соединения белорусских земель. Надо понимать, что у нас, поляков, другая история, мы должны друг друга все уважать.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
С точки зрения политологии мы все-таки соседи, какое-то время мы воздерживались, чтобы этот праздник сделать официальным, в том числе именно потому, что говорит этот человек. Потому что для Польши это все-таки болезненная дата. Почему сейчас все-таки взяли и приняли такое решение?
Виктор Саевич, магистр политических наук:
То, что для некоторых кругов Польши эта дата болезненная, это не значит, что она не должна быть праздником для нашей республики. 20 лет тяжелейшей оккупации и, скажем честно, в Западной Беларуси 20 лет мучения белорусского, да и не только белорусского народа – и рядовые поляки, и немцы, и украинцы, и литовцы страдали от режима Пилсудского межвоенной Польши. Поэтому для нас 17 сентября – это огромный праздник. И то, что мы его несколько замалчивали политологически, как правильно вы сказали... Действительно, Польша наш сосед...
17 сентября для некоторых поляков – день освобождения из Брестской крепости. Почему так произошло, рассказываем здесь.
Кирилл Казаков:
В силу своей толерантности.
Виктор Саевич:
Да. Белорусский народ никогда не хочет никого обидеть ни грамма. Даже там, где белорус прав, он не хочет все равно акцентировать внимание на неудобных и неприятных моментах любого человека. Это как в бытовом плане – на лестничной клетке – так и в политической сфере. Но здесь действительно Беларусь этот вопрос последние десятилетия старалась как бы обходить стороной. Может быть даже где-то зря, но что было, то было. Когда в прошлом году, в 2020-м, против нашей республики произошла мощнейшая агрессия, о которой мы еще будем, на самом деле, долго помнить и изучать. Эта агрессия была сильнее, чем мы думаем сегодня. Это бы страшный удар – август 2020 года и последующие месяц-полтора. Внутренняя реакция подняла голову, значительный слой так называемых буржуйчиков, которые думали: ну вот мы сейчас дорвемся – разорвем республику. И в это время Польша сыграла очень значимую роль. Я бы даже сказал, одну из ключевых.
Кирилл Казаков:
Сколько они туда приняли наших людей, которые сбежали и пытаются в течение года каким-то образом воздействовать на то, чтобы стабильность прекратилась.
Виктор Саевич:
То, что они приняли беглых, это одно, это не так страшно. Пускай приняли, пускай они их там кормят и так далее. Польша уже думала: сейчас начнется шатание вплоть до развала, и они с удовольствием заберут опять Гродно.
«Не выдерживает никакой критики». Западная Беларусь – исторически польские земли? Подробности здесь.