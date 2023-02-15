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Не будут ни форточки закрывать, ни окурки убирать. Почему нужно финансировать театры, как сказал Лукашенко? Мнение Муковозчика

15 февраля 2023 18:00
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Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим новости с фронта спецоперации и гражданское общество Беларуси. В гостях публицист Андрей Муковозчик и специальный корреспондент батальонов «Алания» и «Осетия» Георгий «Ксанти» Мамсуров.

Григорий Азаренок, СТВ:
Жесткий вопрос от главы государства. Особенно дзеячы культуры не любят, когда спрашивают про грошы.

Не будут ни форточки закрывать, ни окурки убирать. Почему нужно финансировать театры, как сказал Лукашенко? Мнение Муковозчика -1

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:
Никто не любит, по большому счету, когда его спрашивают про грошы. И дзеячы культуры не исключение. Скорее, они в первых рядах. Президент же что предлагает? Он предлагает условному театру самому заняться структурой своих расходов. Если платится 50 %, то есть столько же, сколько заработал, но в это все входит содержание, коммуналка, озеленение территории и так далее. Театр вынужден этим заниматься. Не актеры, а службы, директор, бухгалтерия и так далее. Если же за эти постоянные расходы платит государство, тогда да. Действительно никто не будет ни форточки закрывать, ни окурки убирать. Это все должен будет сделать город. Он брался, и город, область, Мингорисполком, бюджет республиканский – неважно кто, главное, что не театр. Самое противное в этом, что это действительно позволяет дзеячу культуры встать на ступенечках, сплюнуть бычок себе под ноги и сказать: в этой стране никогда порядка не будет.

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# Театр # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Муковозчик # Александр Лукашенко # Фотофакт

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