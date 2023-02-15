Не будут ни форточки закрывать, ни окурки убирать. Почему нужно финансировать театры, как сказал Лукашенко? Мнение Муковозчика

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

Никто не любит, по большому счету, когда его спрашивают про грошы. И дзеячы культуры не исключение. Скорее, они в первых рядах. Президент же что предлагает? Он предлагает условному театру самому заняться структурой своих расходов. Если платится 50 %, то есть столько же, сколько заработал, но в это все входит содержание, коммуналка, озеленение территории и так далее. Театр вынужден этим заниматься. Не актеры, а службы, директор, бухгалтерия и так далее. Если же за эти постоянные расходы платит государство, тогда да. Действительно никто не будет ни форточки закрывать, ни окурки убирать. Это все должен будет сделать город. Он брался, и город, область, Мингорисполком, бюджет республиканский – неважно кто, главное, что не театр. Самое противное в этом, что это действительно позволяет дзеячу культуры встать на ступенечках, сплюнуть бычок себе под ноги и сказать: в этой стране никогда порядка не будет.

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