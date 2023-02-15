Как сбросить вес без жесточайших тренировок и издевательств над собой? Рассказываем лёгкий способ похудеть

Болезнь гораздо легче предупредить, чем потом лечить. Поэтому так важно вовремя проходить необходимые обследования, чтобы исключить возможные риски. Минздрав Беларуси разработал новые подходы к диспансеризации. В 2023 году пройти профилактический осмотр придется всем категориям населения – от новорожденных до пожилых людей, даже если не выявлено никаких заболеваний. Обо всем этом поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Юрий Царев, телеведущий:

Я хочу рассказать самый большой секрет, как сбросить вес без жесточайших тренировок и издевательств над собой. Смотрите, когда человек хочет сбросить вес, почему-то решает, что ему нужно бегать. Нет, когда вы бегаете, тренируете сердце – это аэробная нагрузка, которая тренирует вашу сердечно-сосудистую систему. Для того, чтобы в вас горел жир, нужно ходить. Больше всего ваш жир горит тогда, когда вы просыпаетесь. У вас в это время организм наименее чувствителен к инсулину. Соответственно, после пробуждения вы выпиваете два стакана воды, чтобы желудок не был пустым, запустить пищеварительную систему, плюс ко всему компенсировать жиросжигание. Потому что, когда жир горит в нашем организме, то есть используется в качестве энергии, выделяется в виде результата реакции ацетон. Для того, чтобы этот ацетон хорошо промыть потом нашей мочеполовой системой, вам нужна вода. Вы идете гулять. Гуляете вы интервальным шагом. Интервальный шаг означает, что вы иногда ускоряете это шаг, иногда замедляете. Соответственно, начинаете: можете шагомер поставить себе на мобильный телефон или фитнес-браслет – следите за своим пульсом.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я правильно поняла, что гулять надо рано утром натощак?