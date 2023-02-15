«Люди соскучились по нормальному лидеру». Почему украинцы так отреагировали на слова Лукашенко?

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим новости с фронта спецоперации и гражданское общество Беларуси. В гостях публицист Андрей Муковозчик и специальный корреспондент батальонов «Алания» и «Осетия» Георгий «Ксанти» Мамсуров.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вчера состоялось большое мероприятие во Дворце Независимости. Глава государства собирал вертикаль, ответственную за экономику. Был жесткий разговор. Знаете, мы в Беларуси смотрим, мы привыкли, мы знаем, что ожидать. Конечно, всегда будет что-то новое, но тем не менее. Я смотрю, потрясающая реакция россиян и украинцев. Они соскучились по тому, чтобы с управленцами поговорили именно так. Это, наверное, неслучайно, особенно украинцы много писали.
Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:
Украинцы много писали. Я просто не следил за ответной реакцией. Значит, да, люди соскучились по нормальному лидеру, руководителю страны, по человеку, которому небезразличны именно страна, народ, нужды простых людей, который ради этого готов гонять в хвост и гриву чиновников, которых он же к себе и приблизил. По этому нормальному, по Батьке, по семье, по разумным и в то же время добрым отношениям, где никто никого не подставит. Да, поругают, возможно, отстроят, но никто никого убивать не будет, посылать на фронт. Если вы говорите, что украинцев было очень много, то да, это сигнал того, что они хотят нормальное, мирное время, заниматься посевной и получать за это втык. За неправильно вспаханный или не вовремя обработанный гектар земли. К нормальной жизни. И это, я считаю, очень хороший симптом.
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