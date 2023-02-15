«Люди соскучились по нормальному лидеру». Почему украинцы так отреагировали на слова Лукашенко?

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим новости с фронта спецоперации и гражданское общество Беларуси. В гостях публицист Андрей Муковозчик и специальный корреспондент батальонов «Алания» и «Осетия» Георгий «Ксанти» Мамсуров.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вчера состоялось большое мероприятие во Дворце Независимости. Глава государства собирал вертикаль, ответственную за экономику. Был жесткий разговор. Знаете, мы в Беларуси смотрим, мы привыкли, мы знаем, что ожидать. Конечно, всегда будет что-то новое, но тем не менее. Я смотрю, потрясающая реакция россиян и украинцев. Они соскучились по тому, чтобы с управленцами поговорили именно так. Это, наверное, неслучайно, особенно украинцы много писали.