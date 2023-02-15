Порядка 150 патриотов со всей Минской области. В регионе стартовали учредительные собрания по созданию партии «Белая Русь»

Новости Беларуси. Учредительные собрания по созданию партии «Белая Русь» продолжают собирать патриотов по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 февраля порядка 150 единомышленников Минского района встретились, чтобы обсудить дальнейшее взаимодействие. У них появилось на одну возможность больше, чтобы проявить себя через новую политическую силу.

Со своими предложениями и идеями вступили управленец крупного промышленного предприятия, врач, педагог, аграрий, ветеран. Среди будущих партийцев немало молодежи. Тех, кто готов строить будущее страны собственным трудом. Лидеры мнений уже сегодня говорят о том, что гражданское общество в Беларуси стало достаточно зрелым, чтобы развивать партийную систему. И новое политическое образование «Белая Русь» будет выражать интересы народа как единого целого, созидающего и демонстрировать настоящее миролюбие. Массовость, сила и опора на мудрость белорусского лидера – эти три кита позволят еще больше укрепить народ, сделать наше общество неуязвимым.

Татьяна Касилович, директор Ратомской средней школы:

В Минском районе всегда уделялось огромное значение взаимодействию органов власти, различных структурных подразделений с гражданской общественностью. Голос народа всегда был услышан. Сейчас у представителей различных категорий граждан есть большая возможность стать активным участником жизни своей страны, решать трудные задачи, стать опорой власти, контролировать выполнение тех задач, которые были поставлены Всебелорусским народным собранием и строить лучшее будущее.

Анатолий Моисеев, председатель Совета ветеранов Минского района:

Эта партия будет представлять весь белорусский народ. Особенно сейчас, когда наша страна окружена недружественными для нас странами или, точнее, руководителями этих стран, мы должны сплотиться вокруг Президента, поддержать его. А для того, чтобы поддержать (это как раз единение), партия – это всегда сплоченная организация, которая решает вопросы совместно, вместе, правильно. Я считаю, что вопрос создания этой партии давно назрел и это правильное решение. И я двумя руками стою за то, чтобы эта партия была.

Каждый из нас через общественную активность способен отстоять национальные интересы. Быть ответственными за себя, близких и судьбу страны подстегивают и принятые белорусами изменения в Конституцию. А вот подписанный накануне нашим Президентом закон об основах гражданского общества и поправки в законы о деятельности партий сегодня нашел широкий отклик в коллективах и среди экспертов. По мнению компетентных специалистов, одобрение этих документов и реальное воплощение соответствующих норм на практике позволит не только урегулировать взаимоотношения между органами государственной власти и общественными структурами, но и послужит их более динамичному развитию, укреплению национальной безопасности, суверенитета и независимости.

Александр Шатько, общественный деятель:

Впереди у нас очень важное событие. Это Всебелорусское народное собрание, выдвижение делегатов, сбор и выработка предложений на обсуждение ВНС. Но самым важным моментом будет реализация решений Всебелорусского народного собрания, участие общественных объединений и политических партий, вновь перерегистрируемых для общественных объединений. И порог 100 тысяч для политических партий 5 000 позволит более эффективно решать эти задачи.

Николай Волович, политический аналитик:

Закон сегодня ставит границы для тех, кто хочет создать так называемые диванные партии. Мы яркий пример видим в Украине. Посмотрите, как Зеленский создавал свою партию, он туда весь свой «95-й квартал» записал. И это у него сегодня партия, которая (фактически партия клоунов) сидит в Раде и привела государство не просто к вооруженному конфликту, сегодня Украина стоит на грани исчезновения, потери своей национальной государственности. Поэтому закон, который был подписан главой государства о политических партиях, сегодня ставит препятствие именно для таких деятелей, которые готовы ввергнуть страну в пучину хаоса и в войну.