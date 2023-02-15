«Физкультура как постоянная норма жизни». Сколько шагов делать в день, чтобы укрепить здоровье?
Болезнь гораздо легче предупредить, чем потом лечить. Поэтому так важно вовремя проходить необходимые обследования, чтобы исключить возможные риски. Минздрав Беларуси разработал новые подходы к диспансеризации. В 2023 году пройти профилактический осмотр придется всем категориям населения – от новорожденных до пожилых людей, даже если не выявлено никаких заболеваний. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Сколько спорта должно быть в жизни? Ольга, это три раза в неделю, какие-то кардио, силовые – что делать? Или просто прогулок достаточно?
Ольга Косякова, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации:
Дело в том, что мы говорим не о спорте. В данном случае здоровый образ жизни – это физкультура. Физкультура как постоянная норма жизни для любого человека. Когда-то была установлена норма где-то в Японии – 10 тысяч шагов в день минимум для городского жителя. Сейчас, может быть, кто-то пересматривает ее. Пациенты с заболеваниями уже ограничиваются 6 000 шагов, кто-то занимается кардиотренировками. В любом случае, постоянство, настойчивость и умеренность – вот в чем важность. Сама я пользуюсь фитнес-браслетом. Начала с 10 тысяч шагов, и теперь 15-18 тысяч я непременно хожу. Потому что последние исследования сердечно-сосудистой системы доказали, что где-то час ходьбы в умеренном темпе – это называется аэробный режим, когда не наступает одышка – ты идешь.
Ольга Шерснева:
Каждый день?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
По кухне шаги считаются?
Ольга Косякова:
Безусловно.
Наталья Надольская:
Я каждый вечер два часа хожу по кухне, пока готовлю, убираю – это идет в умеренные тренировки?
Ольга Косякова:
Можно носить бокал, если он будет достаточно тяжелый, из него выпивать – это будет еще лучше.
Наталья Надольская:
Это уже фитнес.
Ольга Косякова:
То есть, представьте, это еще с некоторым отягощением будет. Наденьте фитнес-браслет, ходите по кухне. Существует же возможность…
Наталья Надольская:
Ольга вы мне определенно нравитесь, честное слово. Самый продвинутый доктор разрешает пить.
Ольга Косякова:
Немножечко чего-то. Это все в единицах, то есть важна умеренность везде. Умеренности не может быть в курении, мы это однозначно не поддерживаем.
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