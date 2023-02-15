«Физкультура как постоянная норма жизни». Сколько шагов делать в день, чтобы укрепить здоровье?

Болезнь гораздо легче предупредить, чем потом лечить. Поэтому так важно вовремя проходить необходимые обследования, чтобы исключить возможные риски. Минздрав Беларуси разработал новые подходы к диспансеризации. В 2023 году пройти профилактический осмотр придется всем категориям населения – от новорожденных до пожилых людей, даже если не выявлено никаких заболеваний. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Сколько спорта должно быть в жизни? Ольга, это три раза в неделю, какие-то кардио, силовые – что делать? Или просто прогулок достаточно?

Ольга Косякова, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации:

Дело в том, что мы говорим не о спорте. В данном случае здоровый образ жизни – это физкультура. Физкультура как постоянная норма жизни для любого человека. Когда-то была установлена норма где-то в Японии – 10 тысяч шагов в день минимум для городского жителя. Сейчас, может быть, кто-то пересматривает ее. Пациенты с заболеваниями уже ограничиваются 6 000 шагов, кто-то занимается кардиотренировками. В любом случае, постоянство, настойчивость и умеренность – вот в чем важность. Сама я пользуюсь фитнес-браслетом. Начала с 10 тысяч шагов, и теперь 15-18 тысяч я непременно хожу. Потому что последние исследования сердечно-сосудистой системы доказали, что где-то час ходьбы в умеренном темпе – это называется аэробный режим, когда не наступает одышка – ты идешь. Ольга Шерснева:

Каждый день?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

По кухне шаги считаются? Ольга Косякова:

Безусловно. Наталья Надольская:

Я каждый вечер два часа хожу по кухне, пока готовлю, убираю – это идет в умеренные тренировки? Ольга Косякова:

Можно носить бокал, если он будет достаточно тяжелый, из него выпивать – это будет еще лучше. Наталья Надольская:

Это уже фитнес.