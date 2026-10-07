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Новости по тегу #Театр

Театр М. Горького представит две главные премьеры! Поговорили с Сергеем Ковальчиком об открытии сезона
07 октября 2026 08:09

Театр М. Горького представит две главные премьеры! Поговорили с Сергеем Ковальчиком об открытии сезона

Что готовит Молодежный театр эстрады в юбилейном 30-м сезоне? Рассказал Сергей Медведев
24 сентября 2026 07:36

Что готовит Молодежный театр эстрады в юбилейном 30-м сезоне? Рассказал Сергей Медведев

Драматический театр Белорусской армии представит премьеру спектакля «Гроза». Чем удивит постановка?
18 сентября 2026 13:08

Драматический театр Белорусской армии представит премьеру спектакля «Гроза». Чем удивит постановка?

Лукашенко: фестиваль «Белая Вежа» стал значимым событием культурной жизни страны
10 сентября 2026 20:22

Лукашенко: фестиваль «Белая Вежа» стал значимым событием культурной жизни страны

Юбилейная «Белая Вежа» открывается 10 сентября в Бресте – что в программе фестиваля
10 сентября 2026 08:13

Юбилейная «Белая Вежа» открывается 10 сентября в Бресте – что в программе фестиваля

Гастроли Большого театра Беларуси – артисты выступили на Летних Балетных Сезонах в Москве
11 июля 2026 17:20

Гастроли Большого театра Беларуси – артисты выступили на Летних Балетных Сезонах в Москве

В Турции рыжий кот сорвал драматичную сцену в спектакле «Ромео и Джульетта»
14 июня 2026 13:57

В Турции рыжий кот сорвал драматичную сцену в спектакле «Ромео и Джульетта»

Продолжение детектива «Ликвидация» хотят снять в Беларуси
08 июня 2026 07:08

Продолжение детектива «Ликвидация» хотят снять в Беларуси

«С чего начинается Родина» – в Екатеринбурге создали постановку по воспоминаниям Дмитрия Суворова
13 мая 2026 17:19

«С чего начинается Родина» – в Екатеринбурге создали постановку по воспоминаниям Дмитрия Суворова

Екатеринбургский театр юного зрителя готовит большие гастроли по Беларуси
21 апреля 2026 16:56

Екатеринбургский театр юного зрителя готовит большие гастроли по Беларуси

«Это было неожиданно» – Валентин Соловьев поделился эмоциями после получения награды «Крыштальная Паўлінка»
09 апреля 2026 08:59

«Это было неожиданно» – Валентин Соловьев поделился эмоциями после получения награды «Крыштальная Паўлінка»

Готов ли белорусский зритель к дресс-коду в театрах? Ответил Муковозчик
06 апреля 2026 18:10

Готов ли белорусский зритель к дресс-коду в театрах? Ответил Муковозчик