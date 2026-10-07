Новости по тегу #Театр

Хорошие новости для театралов. Две главные премьеры дарит нам Национальный академический драматический театр имени Максима Горького. Об открытии сезона и не только мы поговорили с гостем.
Главная эстрадная площадка страны официально распахнула свои двери, причем с невероятным размахом. Этот год для Молодежного театра эстрады особенный.
Новый сезон в Драматическом театре Белорусской армии открылся нашумевшей «Чайкой» Чехова. А уже совсем скоро зрителей ждет новая премьера «Гроза» Островского. Чем удивит постановка, узнали у наших гостей.
Лукашенко направил приветственный адрес участникам, организаторам и гостям международного театрального фестиваля «Белая Вежа».
В 2026 году организаторы Международного театрального фестиваля отказались от классических академических рамок.
Шедевр мировой классики – балет «Жизель». На сцене Российского академического молодежного театра артисты Большого блистали впервые, но смогли удивить требовательную московскую публику.
Шекспировская драма кота не устроила. Рыжий бесцеремонно начал играть с волосами Ромео, сорвав трагическую сцену.
В Беларуси могут снять продолжение знаменитого многосерийного детектива «Ликвидация».
Спектакль объединил живую музыку, документальную основу и нестандартные художественные решения. Языком искусства зрителям рассказывают о войне – через эмоции, человеческую память и личную историю героя.
Драма уже покорила российскую публику. Эмоциональные реплики и непростая сюжетная линия – до слез трогают зрителей. Многие эпизоды – документальные: восстановлены сцены из истории подготовки легендарной освободительной операции «Багратион».
Заслуженный артист Республики Беларусь, актер Республиканского театра белорусской драматургии Валентин Соловьев удостоен высшей награды Белорусского союза театральных деятелей – приза «Крыштальная Паўлінка».
Я так скажу: конечно, ходить в театр в спортивках или сапогах – дурной тон. С другой стороны, ведь и в ресторан, идучи на ужин, надо бы купальник сменить, даже если у вас «все включено» – в Хургаде или в Паттайе. Но наши – ничего! – ходят. Голодные потому что.
11 октября 2026 19:35
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