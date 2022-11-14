Насколько востребована процедура ЭКО в Беларуси?

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Алена Сырова, СТВ:

Я буду все же настаивать на своем: на том, что третьего, четвертого, пятого не будет без первого. Давайте затронем проблему, которая, к сожалению, есть в нашей стране. Что не все пары могут самостоятельно обзавестись ребенком. По-моему, с прошлого года у нас появилась такая мера поддержки, как бесплатная возможность сделать ЭКО. Как ситуация сейчас изменилась, сколько пар, если есть такие цифры, воспользовались уже этой возможностью? Насколько она оказалась востребованной?

Сергей Васильев, главный внештатный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Беларуси, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Указ этот работает с прошлого года, со второй половины 2021 года мы стали реализовывать эти все моменты – возможности предоставления бесплатной попытки ЭКО. За 9 месяцев (по оперативным пока данным, потому что точных нету) уже родились более 160 детей. За 9 месяцев, по статистике, количество оконченных циклов составило 1 209. количество начатых почти приближается к 1 400. Я напомню, запланировано проведение 2 000 циклов. Эффективность метода ЭКО, по последним данным, составляет 36,2 %. Вопрос другой. Понятно, что ЭКО в полной мере не решит проблему демографической безопасности. Но для отдельно взятой категории граждан, в силу, опять-таки, своей достаточной дороговизны, финансовой недоступности это, безусловно, единственная надежда получить ребенка. Поэтому государство здесь целиком стоит на стороне репродуктивного потенциала. Алена Сырова:

Для понимания: сколько стоит одна попытка ЭКО? Сергей Васильев:

По себестоимости, с учетом всех затрат, около 5 500 рублей составляет предоставление этой бесплатной попытки ЭКО. С учетом медикаментов, изделий медицинского назначения, труда работников и всех составляющих. Поэтому, безусловно, это значительная поддержка.