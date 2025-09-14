Прямой эфир

Навроцкий подписал согласие на нахождение в Польше дополнительных войск НАТО

14 сентября 2025 18:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Навроцкий подписал согласие на нахождение в Польше дополнительных войск НАТО-0

Польский президент Кароль Навроцкий разрешил разместить в стране дополнительный контингент войск НАТО в рамках проведения операции Eastern Guardian, направленной на усиление обороны восточного фланга страны. Об этом пишет РИА Новости.

Подробности операции не разглашаются. Это решение было принято после инцидента с беспилотником, когда премьер-министр Дональд Туск сообщил о 19 случаях нарушения воздушного пространство и обвинил Москву, не представив доказательств.

По словам российской стороны, удары наносились по объектам в Украине, и никаких полетов над территорией Польши не планировалось. Министерство обороны России заявило о готовности к консультациям.

Ранее Варшава уже уличала Москву в подобных инцидентах, но в одном из случаев оказалось, что снаряды, упавшие на польской территории, принадлежат украинским вооруженным силам.

Фото: pixabay

# Международная политика # Польша

Другие новости рубрики

Все новости
Бывший дипломат объяснил причину протестов в Лондоне
14 сентября 2025 17:55

Бывший дипломат объяснил причину протестов в Лондоне

Больше 100 тыс. человек приняли участие в масштабной акции протеста в Лондоне
14 сентября 2025 17:25

Больше 100 тыс. человек приняли участие в масштабной акции протеста в Лондоне

Новый премьер Франции намерен выделить дополнительные 4 млрд евро на военные расходы
14 сентября 2025 17:12

Новый премьер Франции намерен выделить дополнительные 4 млрд евро на военные расходы