Навроцкий подписал согласие на нахождение в Польше дополнительных войск НАТО

Польский президент Кароль Навроцкий разрешил разместить в стране дополнительный контингент войск НАТО в рамках проведения операции Eastern Guardian, направленной на усиление обороны восточного фланга страны. Об этом пишет РИА Новости.

Подробности операции не разглашаются. Это решение было принято после инцидента с беспилотником, когда премьер-министр Дональд Туск сообщил о 19 случаях нарушения воздушного пространство и обвинил Москву, не представив доказательств.

По словам российской стороны, удары наносились по объектам в Украине, и никаких полетов над территорией Польши не планировалось. Министерство обороны России заявило о готовности к консультациям.

Ранее Варшава уже уличала Москву в подобных инцидентах, но в одном из случаев оказалось, что снаряды, упавшие на польской территории, принадлежат украинским вооруженным силам.

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