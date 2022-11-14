Кто помогает особенным малышам и их родителям? Рассказали врачи 19-й детской поликлиники Минска

Новости Беларуси. Межрайонный центр раннего вмешательства на базе 19-й детской поликлиники открылся после капитального ремонта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. И является одним из самых прогрессивных в Беларуси. Кто и как помогает особенным малышам и их родителям?

Я причешу, теперь ты давай. Хвостик причешешь лошадке? Ты сама? Вот так, отлично.

Центр раннего вмешательства работает на базе 19-й городской детской поликлиники. Когда-то небольшой кабинет стал первым в республике. Сегодня здесь принимают не только малышей Первомайского и Советского районов, но и сложных пациентов со всего Минска.