Кто помогает особенным малышам и их родителям? Рассказали врачи 19-й детской поликлиники Минска
Новости Беларуси. Межрайонный центр раннего вмешательства на базе 19-й детской поликлиники открылся после капитального ремонта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. И является одним из самых прогрессивных в Беларуси. Кто и как помогает особенным малышам и их родителям?
Узнала наш корреспондент Дарья Седун.
Я причешу, теперь ты давай. Хвостик причешешь лошадке? Ты сама? Вот так, отлично.
Центр раннего вмешательства работает на базе 19-й городской детской поликлиники. Когда-то небольшой кабинет стал первым в республике. Сегодня здесь принимают не только малышей Первомайского и Советского районов, но и сложных пациентов со всего Минска.
Екатерина Аксюченко, врач-педиатр межрайонного центра раннего вмешательства 19-й городской детской поликлиники:
Основная категория детей это детки с недоношенностью, с поражением центральной нервной системы, с различными врожденными патологиями. Для нас самое важное – это не диагноз ребенка, а есть у ребенка нарушение развития или его нет.
Подробности в видеоматериале.