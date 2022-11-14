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Кто помогает особенным малышам и их родителям? Рассказали врачи 19-й детской поликлиники Минска

14 ноября 2022 19:50
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Новости Беларуси. Межрайонный центр раннего вмешательства на базе 19-й детской поликлиники открылся после капитального ремонта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. И является одним из самых прогрессивных в Беларуси. Кто и как помогает особенным малышам и их родителям?

Узнала наш корреспондент Дарья Седун.

Кто помогает особенным малышам и их родителям? Рассказали врачи 19-й детской поликлиники Минска-1

Я причешу, теперь ты давай. Хвостик причешешь лошадке? Ты сама? Вот так, отлично.

Центр раннего вмешательства работает на базе 19-й городской детской поликлиники. Когда-то небольшой кабинет стал первым в республике. Сегодня здесь принимают не только малышей Первомайского и Советского районов, но и сложных пациентов со всего Минска.

Кто помогает особенным малышам и их родителям? Рассказали врачи 19-й детской поликлиники Минска-3

Екатерина Аксюченко, врач-педиатр межрайонного центра раннего вмешательства 19-й городской детской поликлиники:
Основная категория детей это детки с недоношенностью, с поражением центральной нервной системы, с различными врожденными патологиями. Для нас самое важное – это не диагноз ребенка, а есть у ребенка нарушение развития или его нет.

Подробности в видеоматериале.

# Развитие ребенка # Екатерина Аксюченко # Дарья Седун # Новости Минска и Минской области

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