Прямой эфир

В Беларуси упраздняют Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС

14 ноября 2022 19:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси упраздняется Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси упраздняют Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС-1

Соответствующий Указ 14 ноября подписал Президент. При этом задачи и функции Департамента и его структурных подразделений передаются Госатомнадзору МЧС, Минприроды, концерну «Беллегпром», Гомельскому и Могилевскому облисполкомам.

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Назначены судебные экспертизы». Поисковики обнаружили 63 места массового захоронения погибших на войне
14 ноября 2022 19:30

«Назначены судебные экспертизы». Поисковики обнаружили 63 места массового захоронения погибших на войне

Трудовой день для многодетных может стать короче. Вот что рассказал замминистра труда
14 ноября 2022 19:29

Трудовой день для многодетных может стать короче. Вот что рассказал замминистра труда

«Пристройку сделать». Можно ли использовать семейный капитал для ремонта?
14 ноября 2022 19:20

«Пристройку сделать». Можно ли использовать семейный капитал для ремонта?