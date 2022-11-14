В Беларуси упраздняют Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС

Новости Беларуси. В Беларуси упраздняется Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий Указ 14 ноября подписал Президент. При этом задачи и функции Департамента и его структурных подразделений передаются Госатомнадзору МЧС, Минприроды, концерну «Беллегпром», Гомельскому и Могилевскому облисполкомам.