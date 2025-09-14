По словам бывшего посла Великобритании Питера Форда, акции протеста в Лондоне являются отражением тревоги жителей за будущее страны и их недовольства политикой властей. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, манифестации объединяет как оправданная критика курса правительства, так и чрезмерное внимания к теме иммиграции.

Форд отмечает, что общественность слабо реагирует на агрессию внешней политики Лондона и поддержку Израиля, что он объясняет влиянием местных СМИ. По его мнению, после последних кадровых перестановок у властей осталось мало средств, чтобы реагировать на протесты, которые они привыкли игнорировать.

Митинг «Соединим королевство» собрал много участников, которые выступают против миграционной политики и ограничений на свободу слова. Марш прошел от Рассел-сквер до Уайтхолла, демонстранты несли национальные флаги и скандировали слоганы против премьер-министра Кира Стармера.

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