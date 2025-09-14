Не только сила и выносливость. Спортсмены рассказали о преимуществе академической гребли

Ребята ввели нас в курс дела многих нюансов академической гребли и, конечно, поделились впечатлениями от континентального форума. А также вспомнили, как очутились наши спортсмены в этом виде спорта.

На прошлой неделе завершился чемпионат Европы по академической гребле до 23 лет. И там сразу два наших экипажа, мужской и женский, стали победителями. Это грандиозное событие мы не смогли пройти стороной и пригласили виновников триумфа в студию «Спорттаймера».

Павел Синенко, чемпион Европы по академической гребле:

Много всяких видов спорта перепробовали.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Куда тебя вначале забросили?

Павел Синенко:

Плаванием пробовал, футболом занимался. Мой дядя посмотрел секции, что есть такая гребля академическая. Развивает все группы мышц. Набор с 10 лет. Вполне отличный вид спорта. И бесплатная секция. Меня, собственно, привели. Тренер посмотрела. Такая, давай, садимся в лодку. Попробуем покататься. Попробовали. Выходим. Меня спрашивают: как, понравилось? Я говорю: ну да, что-то есть интересное. Мне понравилось, так и начал заниматься.

Юлия Силипицкая:

И сколько ты уже гребешь?

Павел Синенко:

Больше 10 лет.

Юлия Силипицкая:

А для тебя что значит медаль чемпионата Европы.

Татьяна Протасевич, чемпионка Европы по академической гребле:

Много проделанной работы. Это действительно самая такая цель, которая для меня была поставлена. Медаль надо было привезти, а какую – там уже неважно было для меня. Была нацелена на медаль. Тут получилась золотая. Я очень рада, действительно. Столько сил, столько работы было проделано, и это стоило того.