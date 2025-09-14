Что происходит в отношениях Беларуси и США? Приезд Коула, письмо Трампа – рассказываем о главном

От конфронтации – к дипломатии и переговорам. Минск и Вашингтон продолжают движение к нормализации отношений. По крайней мере, в этом очень заинтересованы в Белом доме, о чем заявил представитель Президента США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Джон Коул прибыл в Беларусь, чтобы встретиться с нашим главой государства. Гость из США приехал не с пустыми руками. Привез снятие санкций с «Белавиа», новости о работе посольства, а еще запонки и письмо от Дональда и Мелании. Так могут ли Беларусь и США все начать с чистого листа и чем Дворец Независимости ответит на американские реверансы? Мы попытались разобраться, возможна ли перезагрузка между Минском и Вашингтоном.

Этот зарубежный визит не афишировали. Даже жена этого немолодого господина из Америки, выходящего из Mercedes С-класса, не получала вестей от мужа несколько дней, о чем мы узнали из ее соцсетей. Но за Джона Коула можно было не волноваться. В Беларуси спецпредставитель Трампа в полной безопасности. Президент встречает его лично. Дружескими объятиями. Но своими американцы стали для нас относительно недавно. Лед тронулся с возвращением Трампа в Белый дом. До этого США давили нас политически и экономически. Коул предлагает оставить разногласия в прошлом и передает от Трампа подарок нашему Президенту. Что называется, из рук в руки. Подробности здесь.

Вот эти знаменитые запонки с изображением Белого дома. Но это не просто знак внимания, а подарок со смыслом. Именно так Трамп пытается умаслить нашего Президента и установить более тесный контакт, отмечают эксперты.

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований ФМО БГУ:

Запонки как раз таки показывают элемент Белого дома. Элемент того, что это подарок от Президента Соединенных Штатов. И элемент доверия Президента к белорусскому лидеру. То есть он даже допускает, что наш Президент не будет эти запонки носить, но факт этот существует. Переговорщики явно пребывали в хорошем расположении духа. Даже позволяли себе шутить. Президент показательно без галстука. Отсылка к характеру беседы. Еще один реверанс в нашу сторону. Трамп с Меланией написали Александру Лукашенко письмо. Очень личное и теплое по содержанию.

Мы смотрим с надеждой в будущий год, мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Беларуси. Искренне ваш. Президент США. В этом письме намного больше, если читать еще и между строк. Никита Беленченко:

Но здесь надо понимать, что, в принципе, Трампа или Меланию больше связывают родственные связи с Республикой Беларусь. Поэтому у них совершенно другое, более трепетное отношение к Республике Беларусь, как и к белорусскому лидеру. И давайте вспомним первый президентский срок Трампа и его отношения с Александром Григорьевичем. То есть, в принципе, Трамп способствовал тому, что большинство санкций с Республики Беларусь были сняты, а отношения были возобновлены на максимально высоком уровне. Важным стало решение о восстановлении полных дипотношений между Беларусью и Соединенными Штатами.

Ольга Коршун, политический обозреватель:

Американское посольство в Минске опустело в 2021 году, когда США ввели против Беларуси очередные санкции. Дипломаты уехали, а со здания исчезла вся государственная символика США. Сейчас здесь минимальное движение, и жизнь, кажется, замерла. Впрочем, все может измениться. Коул просил о возобновлении работы дипмисии. Эксперты гадают, кто же может стать новым главой этого представительства. Однозначно это должен быть человек, приближенный к Трампу и знающий Восточную Европу. Регион сложный, но для Америки очень важный. Кто знает, может, следующий посол прилетит в Минск уже прямым рейсом из Вашингтона. Снятие санкций с «Белавиа» Коул назвал одной из основных целей визита в Беларусь. Для нашего авиаперевозчика это, безусловно, новый взлет. Теперь «Белавиа» сможет обслуживать свои боинги и закупать для них комплектующие. Но небо над Европой все равно остается закрытым. Да и другие санкции, например, на транзит грузов и газа, продажу калия, Штаты не могут отменить без участия Европы, где открыто выступают против Беларуси. Сможет ли Трамп повлиять на союзников по НАТО? Ведь если между соседями не возобновятся контакты, то и про мир в Украине можно забыть. Лукашенко: главная наша задача – встать рядом с Трампом и помогать ему в миссии по установлению мира. Читайте здесь. Ради этой цели Минск готов обсуждать все вопросы, которые волнуют Вашингтон. Александр Лукашенко высказался о помиловании некоторых заключенных. И об этом говорили на переговорах с Коулом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы готовы на эту тему разговаривать. Тем более американцы занимают конструктивную позицию, очень конструктивную позицию по так называемым политзаключенным. Нам ни политзаключенные, ни вообще заключенные не нужны. Они говорят: тысячу, девятьсот, тысячу триста, тысячу четыреста. Но мы не хватали первых попавшихся на улице. Мы понимаем, что еще несколько тысяч ходят и косо смотрят на власть, на страну и так далее, хотят тут что-то перевернуть. Мы это понимаем. Только те, которые действительно участвовали в этом мятеже. И американцы это понимают.

Российские эксперты задаются вопросом, как отразится такая дружба на отношениях с Москвой. Но эта тема в повестке даже не стоит. Как сказал наш Президент, недавно встречаясь с Путиным, Россию нам никто не заменит. Вбить клин между союзниками не получится, и это касается не только Москвы, но и других стратегических партнеров Беларуси, в которых Вашингтон видит соперников и, возможно, пытается через нас продвинуть свои интересы. Никита Беленченко:

Беларусь становится форпостом между Востоком и Западом. Беларусь представляет интересы не только Российской Федерации, но и стран Центральной Азии, других стран, также Китая. Соответственно, мнение Беларуси на те или иные процессы важно. Давайте также вспомним саммит ШОС, который проходил в Китае. Как раз таки к этому саммиту было приковано внимание европейских стран. Было очень много критики, потому что они признали, что формируется многополярная система. И в этой системе ключевую роль играет Россия, Китай, Индия, и Беларусь входит в эту систему.