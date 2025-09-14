Белорусская пионерия: чем живёт самая массовая детская организация страны

13 сентября – особая дата для Белорусской пионерской организации. В этом году ей исполнилось 35 лет. БРПО – одно из самых массовых детских объединений в Беларуси. Более 650 тысяч школьников носят красно-зеленые галстуки и горят идеями всего самого доброго и светлого, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусов с юных лет пытаются мягко приобщить к добру и справедливости, взаимовыручке. Воспитывают патриотами через уважение к истории (ведь и советский период был, его не вычеркнешь), к своей стране, к старшему поколению. Кстати, в России, где отказались от пионеров, недавно традицию решили возродить и в 2022 году создали аналогичное объединение. Оно называется по-другому, но принципы все те же.

Для Дианы Павловой это не разовая акция. За 2 года в пионерии она стала настоящим экспертом в добрых делах. Пока ее сверстники листают ленты соцсетей, она с друзьями продолжает славные традиции. Проект «Тимуровцы.by» превратил хорошие поступки в увлекательный квест, где каждый найдет что-то свое.

Диана Павлова, учащаяся минской Гимназии № 30 имени Героя Советского Союза Б.С. Окрестина:

У нас был такой проект, где мы мастерили кормушки и развешивали их по всему району. Теперь у нас даже появилась своя онлайн-карта, где можно увидеть все наши кормушки.

Современное тимуровское движение уже приобрело масштабы. Каждый месяц разные задачи. В новом учебном году первым заданием станет digital-ликбез для пожилых людей. Тимуровцы обучат бабушек и дедушек не попадаться на уловки мошенников в интернете. Ведь все это – прямое продолжение тех сюжетов, которые когда-то создавало советское кино. Образ пионера на экране формировал ценности целых поколений. Именно эта энергия сегодня живет в комнате детских и молодежных объединений минской школы № 115. Здесь история не за стеклом, к ней можно буквально прикоснуться.

Здесь находится октябрятский значок СССР.



Подержать значок ГТО 50-х, примерить традиционный головной убор и даже испытать в деле тот самый пионерский горн – все то, что для нынешних ребят – поколения «зумеров» – и есть самый прямой и искренний способ узнать о прошлом.

Ирина Липская, директор средней школы № 115 Минска:

Нам пришла в голову идея создать небольшую экспозицию, посвященную именно истории пионерской организации. Мы обратились ко всем нашим педагогам, к родителям. И все неравнодушные люди передали нам в нашу экспозицию свои значки, фотографии, какие-то памятные открытки. Именно здесь становится ясно. Современная белорусская пионерия – это не просто память о прошлом. Это живая традиция, которая бережно сохранила все лучшее. Дух взаимопомощи, стремление быть первыми в добрых делах, верность Родине, но при этом нашла и свои новые формы.

Диана Головач, корреспондент:

Вот он, наглядный пример сохранения традиций и дополнения их новыми смыслами. У меня в руках главный пионерский атрибут – галстук: прошлого и настоящего. Как мы видим, современный галстук также красный – это цвет знамени и крови героев. Но он дополнен еще и зеленой полоской, что означает любовь к родной земле.