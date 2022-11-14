«Назначены судебные экспертизы». Поисковики обнаружили 63 места массового захоронения погибших на войне

Новости Беларуси. В стране продолжают расследовать уголовное дело по факту геноцида в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Витебской области с апреля 2021 года допрошены более 2,5 тысяч человек, которые пострадали от рук фашистов или были свидетелями их зверств.

Благодаря такой работе установлены места массового захоронения в Ушачском, Городокском и Бешенковичском районах. По словам очевидцев тех лет, каратели собрали более 350 мирных жителей сразу из двух деревень – Слобода и Бортники – и расстреляли. Это не пугающие цифры, это реальность, которая связана с прошлым нашей страны.

Расследование геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны продолжается. Вскрываются новые факты и обстоятельства, мрачная картина бесчеловечности гитлеровцев и их приспешников вырисовывается все отчетливее.

Владимир Полуянчик, заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках Витебской областной прокуратуры:

Имеются сведения о 63 ранее неизвестных местах массового захоронения мирных жителей, в трех из которых проведены раскопки. Назначены судебные экспертизы для установления давности и обстоятельств гибели людей.

Витебчанку Людмилу Буш растила бабушка, которая в годы Великой Отечественной войны попала в концлагерь под Оршей. Женщина до сих пор с болью пересказывает воспоминания родного человека, которому пришлось пройти через нечеловеческие испытания: холодный барак, голод и чужие смерти.

Людмила Буш, жительница Витебска:

Бабушки, родители пережили это все, сейчас эта обстановка, которая творится в мире, конечно, я не знаю, не понимаю, не могу найти слов даже. Неужели тот урок не дал нам возможность понять это все и жить в мире.

По воспоминаниям бабушки Людмилы Буш, в лагерь людей привозили сотнями. Сотнями же и вывозили, только уже мертвых. Захоранивали, всех в одной могиле. Но этот факт официально вскроется спустя годы. Когда послевоенная Орша начнет восстанавливаться. В 70-х при строительстве очередной фабрики льнокомбината техника наткнется на останки людей.

Сергей Сидин, заместитель генерального директора Оршанского льнокомбината:

Тогда, по словам старожилов, тех, которые в эвакуацию находились здесь, было установлено, что в бывшем здании пожарной части Оршанского льнокомбината находилась тюрьма гестапо. И узников после нечеловеческих пыток именно здесь, на территории комбината.

История геноцида белорусского народа в Оршанском районе отображена в этой экспозиции военно-исторического музея имени Героя Совесткого Союза Константина Заслонова. На входе – последние данные, которые удалось узнать в ходе расследования уголовного дела по геноциду. На стенах рядом с фотографиями военного лихолетья – пустые фоторамки. Это символ белых пятен в истории. Есть здесь и то, что нашли на месте строительства фабрики льнокомбината. Музейщики говорят – это самый страшный здесь экспонат.