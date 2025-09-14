Польшу «бомбануло» от атаки БПЛА! Разбираемся, чего на самом дело хочет добиться Варшава

Чего на самом деле хочет добиться Варшава, опустив шлагбаумы? Какую позицию в этом вопрос занял официальный Минск и почему приграничный шантаж не пройдет? Разбираемся в сюжете программы «Неделя» на СТВ.

Границы абсурда. На неделе Польшу «бомбануло» от атаки БПЛА. Хотя соседнее государство больше пострадало не от дронов, а от информационной вакханалии. Людей продолжают пугать восточной агрессией, это привычно и постоянно, а польский бизнес считает убытки. Бреши в воздушной границе НАТО Варшава укрепляет, закрывая наземные пункты пропуска.

Учимся в Словакии, поэтому придется ехать, как-то искать другой путь.

Польская служба вообще не хочет оформлять. И говорят, по слухам, вот мы читаем, мониторим, что 6 автобусов до и 7 там на контроле. А сколько на мосту, неизвестно.

Они там без нас сильно долго не протянут, потому что у них очень много не хватает. Не только водителей и строителей не хватает, много кого. Кому-то испортили отдых, кто-то не смог попасть на прием к врачу или в объятия родных. У каждого своя личная транзитная драма, а ведь это может закончиться общеевропейской трагедией. Вот что говорят европейские туристы.

Ян, водитель (Нидерланды):

Я родом из Нидерландов, и с самого детства мне твердили: «Русские идут! Русские идут!» Но я перестал в это верить. Русские никуда не идут. И зачем им это? Нет никакого смысла начинать войну. Почему Россия или Беларусь должны воевать с Европой? Все наоборот. Это началось не в 2014 году, а еще в 2008-м. В январе 2022 года госсекретарь США Блинкен сказал Лаврову, что они хотят разместить ядерное оружие в Украине. Это абсолютно неприемлемо. Любой это понимает. Так что агрессия есть. Но от кого?

Ян из Нидерландов, и именно истребители из его страны помогали польским стражам неба сбивать дроны. Асам НАТО удалось приземлить три БПЛА, почти два десятка попали на территорию Польши. Воздушное пространство Польши защищали и белорусские военные. Что могли сбивали, а всю информацию передали польским коллегам. Те подтвердили. Беларусь оповестила Польшу и Литву о приближении к их территории неизвестных БПЛА – Муравейко.

В Польше находятся ракетные комплексы Patriot, принадлежащие Германии. Они тоже обнаружили беспилотники, но не атаковали их. После инцидента в воздушном пространстве развернулась дискуссия в медийном. Прагматичные европейцы сетуют о том, что дроны стоимость в несколько тысяч евро сбивали дорогостоящими ракетами. Сплошные убытки. И особенно у бизнеса из-за закрытия границ. А страна НАТО сейчас вынуждено тратит по 5 % от ВВП на тотальную милитаризацию. Дроновый налет как нельзя кстати аргументирует такие расходы. И неплохая причина попросить еще денег на безопасность.

Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов:

Сам конфликт вызван максимальной степенью кризиса доверия. Ведь сама эскалация в той же Украине была вызвана провокативными действиями партнеров в Европе (российских) и самой Украины. Эти провокативные действия привели к каким-то решениям Российской Федерации, что испугало те республики, которые находились под в том числе и военным контролем Советского Союза. Нам не надо это забывать, у многих это отложилось в истории.

Это не первый воздушный привет или прилет в Польшу за время проведения СВО. Осенью 2023 года украинская ракета унесла жизни польских фермеров. Но тогда Варшава не натянула колючую проволоку на пунктах пропуска с Украиной. А сейчас целенаправленно и массированно натягивает отношения с Москвой. Если бы не было этого инцидента, его бы стоило придумать. НАТО усиливает военную активность в Польше.

Военные коллективные силы Европы не смогли сбить все дроны, зато политики Варшавы стараются собрать все плюшки и спускаться с небес дипломатии на землю не собираются. С этой фотографией заместитель главы МИД Польши Марцин Босацкий выступил с трибуны Совбеза ООН. С чем только сюда ни выходили. Свежа в памяти и пробирка Колина Пауэлла, в которой замутили новую бурю на Ближнем Востоке.