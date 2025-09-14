Голубика размером с виноград! Чем в этом году удивляют белорусские садоводы?

Добрые дела – это хорошо. Особенно на благо Родины. Помните, как раньше школьники помогали хозяйствам на уборочной? Конечно, никто не гнался за показателями. Объемы нарезали по силам: старшие классы – на картошку, младшие – на морковку и на яблоки.

Сейчас самая пора присоединиться. Аграрии как раз убирают картофель. О том, что второго хлеба хватит всем, на неделе говорил и глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ситуация, которая сложилась весной, больше не повторится. Да и в этом году бульба радует. Так что белорусы могут спать спокойно и в целом не волноваться о хлебе насущном.

По последним данным Минсельхозпрода, в закромах вместе с рапсом уже девять миллионов тонн зерна. В лидерах по намолотам Минская область, где собрали уже больше 2 миллионов. За ней идет Гродненская и Брестская. Миллионный рубеж перешагнули на Могилевщине, Гомельщине и на самом севере Беларуси – в Витебской области.

Но не хлебом единым. В Беларуси открыт сезон сбора клюквы. В этом году за ягодками пришлось отправиться чуть позже. Но первые сборщики говорят, что урожай исключительный. Есть чем похвастаться и садоводам. К примеру, в Витебской области вырастили желтые арбузы, а на западе страны голубика по размерам догоняет виноград. Год, конечно, был не самый приятный в плане погоды, но без витаминов не останемся.