Голубика размером с виноград! Чем в этом году удивляют белорусские садоводы?
Добрые дела – это хорошо. Особенно на благо Родины. Помните, как раньше школьники помогали хозяйствам на уборочной? Конечно, никто не гнался за показателями. Объемы нарезали по силам: старшие классы – на картошку, младшие – на морковку и на яблоки.
Сейчас самая пора присоединиться. Аграрии как раз убирают картофель. О том, что второго хлеба хватит всем, на неделе говорил и глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ситуация, которая сложилась весной, больше не повторится. Да и в этом году бульба радует. Так что белорусы могут спать спокойно и в целом не волноваться о хлебе насущном.
По последним данным Минсельхозпрода, в закромах вместе с рапсом уже девять миллионов тонн зерна. В лидерах по намолотам Минская область, где собрали уже больше 2 миллионов. За ней идет Гродненская и Брестская. Миллионный рубеж перешагнули на Могилевщине, Гомельщине и на самом севере Беларуси – в Витебской области.
Но не хлебом единым. В Беларуси открыт сезон сбора клюквы. В этом году за ягодками пришлось отправиться чуть позже. Но первые сборщики говорят, что урожай исключительный. Есть чем похвастаться и садоводам. К примеру, в Витебской области вырастили желтые арбузы, а на западе страны голубика по размерам догоняет виноград. Год, конечно, был не самый приятный в плане погоды, но без витаминов не останемся.
Ягодный урожай на неделе оценила Галина Буро.
Эксперимент под названием «Шампань» на Витебском сортоиспытательном участке. Арбуз не зеленый – желтый. Сорт такой. Второй год проходит испытания. Как южная ягода с солнечным окрасом мякоти чувствует себя под солнцем белорусского севера, следят ученые: оценка всходов, плодов и вкуса.
Сладкий, сочный, хорошей консистенции мякоть.
Не приторный, ведь сахара меньше, чем в красном, сорт подходит диабетикам. К тому же ягода не капризничает от белорусского климата. После заморозков бахчу сберегали подкормками, удалось, но все же плодов меньше, чем годом ранее. Тогда желтый «Шампань» дал результат лучше южных регионов страны.
Ольга Балашкова, заведующая Витебским овощным государственным сортоиспытательным участком:
В прошлом году мы получили урожайность 659 центнеров с гектара. Средняя масса плода была по нашей Витебской области 2,4 килограмма. Сорт очень хороший.
Уже 12 лет на этих полях тестируют разные сорта арбузов. На испытания – 3 года. В итоге проэкзаменовали уже 10 видов королевы ягод, и лишь четыре получили оценки «отлично» и право быть внесенными в государственный реестр.
Ольга Балашкова:
После того как сорт прошел трехлетние испытания и зарекомендовал себя с положительной стороны, спорт включается в государственный реестр. Это позволяет производителю выращивать этот сорт в промышленных масштабах.
С севера на запад страны, где год совсем не арбузный: заморозки погубили много полей. Но только не голубику. Плоды выросли размером с виноград! Вес одной ягоды доходит до 7 граммов. Такие собирать одно удовольствие. В сельхозпредприятии «Прогресс-Вертелишки» за сезон получают уже пятый урожай.
Думали, что померзло, но потом, видите, очень крупная ягода, сочная, вкусная.
Отмечают здесь и вкус ягоды: просто мед! Набрала сахаристость благодаря влаге: в период засухи выручил капельный полив, а дальше частые дожди пришлись на руку. На 12 с половиной гектарах выросло больше 60 тонн голубики. Прямо с поля на прилавки магазинов.
Сергей Сакута, начальник участка сельхозпредприятия «Прогресс-Вертелишки»:
Мы потеряли только 12 % от уровня прошлого года, но зато по цене, вы сами видите, и клубника, и голубика – любые культуры в этом году намного дороже.
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