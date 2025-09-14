Как выбирали первую красавицу страны: самые яркие моменты конкурса

На неделе мы узнали, кто завоевал титул «Мисс Беларусь». Самой красивой девушкой нашей страны стала 18-летняя Алена Кучерук, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Хоть Алена и завоевала корону, но это было непросто. Ведь каждая из участниц (в финал вышли 24 девушки) обладала харизмой и обаянием. А за состязанием красавиц наблюдал лично глава государства.

Присутствие Президента на этом мероприятии стало уже традиционным и свидетельствует о высоком культурном статусе конкурса для всей страны. Звание первой красавицы Алена Кучерук будет носить ближайшие 2 года.

Что известно о новой «Мисс Беларусь – 2025»?

Девушка родилась в Донецке, а выросла в Беларуси, где смогла реализоваться и раскрыть свои таланты и красоту. Надеемся, не только внешнюю, но и внутреннюю. Мисс Беларусь учится в Новополоцком государственном музыкальном колледже. Совсем скоро она получит профессию дирижера академического хора.