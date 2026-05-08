Новости по тегу #Сергей Васильев

В течение года в рамках акции «Дай пять добру!» подобное оборудование поставят в детские учреждения здравоохранения и региональные родильные дома.
Миллионы долларов за считанные недели и тысячи гневных комментариев в сети. История трехлетней Ксении Маисеенко из Могилева, у которой диагностирована СМА, всколыхнула все общество.
Обновленное законодательство смягчает возрастные и медицинские критерии.
О талантливых медиках с большим сердцем, об их достижениях и вкладе в белорусскую науку поговорили с Сергеем Васильевым.
По всей стране граждане демонстрируют высокую избирательную активность. Министры, главы различных ведомств, известные политики и не только принимают участие в досрочном в голосовании.
«По рейтингу стран счастливого материнства тоже входим в 25-ку из многочисленных стран».
Пообщались с директором РНПЦ «Мать и дитя» о том, почему выбрал акушерство-гинекологию, как вел роды у собственной жены и почему любовь всегда во главе угла. Смотрите новый выпуск проекта «Рецепт настоящего белоруса».
Он лежит в специальном кювете, мама может пообщаться. Когда мама начинает говорить, и сердцебиение учащается, ребенок реагирует.
У нас в центре есть даже трехкомнатные апартаменты. Приходите хоть всей семьей, поселяйтесь. Есть родильный зал, спальня, душевые.
Все, кто решил прерывать беременность, проходят предабортное консультирование. По последним годам работы, за прошлый год – 34 % эффективности.
В программе демографической безопасности забит целевой показатель 3 промилле – 3 случая на тысячу родившихся детей. У нас последние пять лет – 2,4-2,9.
За год родилось более 200 деток после ЭКО.
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