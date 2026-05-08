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Новости по тегу #Сергей Васильев

Белорусский фонд мира передал РНПЦ «Мать и дитя» новое оборудование
08 мая 2026 17:17

Белорусский фонд мира передал РНПЦ «Мать и дитя» новое оборудование

«Укол жизни». Почему самой дорогой инъекции недостаточно для спасения Ксении Маисеенко?
30 апреля 2026 17:58

«Укол жизни». Почему самой дорогой инъекции недостаточно для спасения Ксении Маисеенко?

Шаг к материнству! Какие возможности открывает обновленное законодательство по ЭКО
13 апреля 2026 06:09

Шаг к материнству! Какие возможности открывает обновленное законодательство по ЭКО

Спасли малыша с весом 460 граммов! Почему белоруски стали больше рожать? Разговор с главой РНПЦ «Мать и дитя»
24 января 2025 09:05

Спасли малыша с весом 460 граммов! Почему белоруски стали больше рожать? Разговор с главой РНПЦ «Мать и дитя»

За какое будущее голосуют известные белорусы? Итоги 2-го дня досрочного голосования
22 января 2025 18:39

За какое будущее голосуют известные белорусы? Итоги 2-го дня досрочного голосования

Директор РНПЦ «Мать и дитя»: 3 года в декретном отпуске – не каждая страна может себе это позволить
22 января 2025 13:41

Директор РНПЦ «Мать и дитя»: 3 года в декретном отпуске – не каждая страна может себе это позволить

О первых родах, самой сложной пациентке и любви! Большой разговор с Сергеем Васильевым
13 октября 2024 07:55

О первых родах, самой сложной пациентке и любви! Большой разговор с Сергеем Васильевым

Как выхаживали младенца весом 470 граммов? Сергей Васильев рассказал
13 октября 2024 07:50

Как выхаживали младенца весом 470 граммов? Сергей Васильев рассказал

Я ярый противник родов на дому – врач Сергей Васильев
13 октября 2024 07:45

Я ярый противник родов на дому – врач Сергей Васильев

Аборт – это грех и преступление? Мнение директора РНПЦ «Мать и дитя»
13 октября 2024 07:40

Аборт – это грех и преступление? Мнение директора РНПЦ «Мать и дитя»

Беларусь входит в топ-10 стран по самой низкой смертности среди новорождённых – узнали цифры
13 октября 2024 07:30

Беларусь входит в топ-10 стран по самой низкой смертности среди новорождённых – узнали цифры

Васильев: более 10 тысяч детей родились в Беларуси при помощи ЭКО
13 октября 2024 07:25

Васильев: более 10 тысяч детей родились в Беларуси при помощи ЭКО