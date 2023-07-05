Наша страна – в надёжных руках! О чём говорил Президент на церемонии чествования выпускников военных вузов?
Новости Беларуси. В Беларуси защита Родины была и будет в руках мужественных и отважных людей. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент напомнил офицерам про ответственность, которую они несут перед страной и народом, а также поколением победителей, освобождавших Беларусь.
Нынешние выпускники – преемники героев, многие выбрали военное дело по примеру отцов и дедов. Далее их ждет служба в подразделениях, воинских частях и органах военного управления. Президент предупредил: легко не будет. Ведь офицерство всегда сопряжено с трудностями. Ситуацию усугубляет и военно-политическая обстановка в мире – непростая и часто непредсказуемая. Какие напутствия дал Александр Лукашенко молодым людям?
В материале нашего политического обозревателя Алены Сыровой.
Сегодня, 5 июля, во Дворце Независимости внушительный состав силового блока страны. В контексте сложившейся военно-политической ситуации событие, в общем-то, закономерное, но повод, к счастью, праздничный. Окончание вузов для многих не в первый раз, но определенно предвещающее новый этап в жизни.
Евгений Голубев, выпускник факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:
Сейчас очень важны вопросы защиты нашего государства. В сложившейся военно-политической, информационной обстановке очень важно повышать свои знания. А мы здесь, проучившись на факультете Генерального штаба на оперативно-тактическом уровне повысили свои фундаментальные знания, которые были получены на первоначальном этапе Военной академии Республики Беларусь. И теперь в дальнейшем будем выполнять задачи в соответствии с предназначением.
Собственные знания и опыт это хорошо, но не лишним будет учитывать и чужой. Как минимум опыт союзников. Военные регулярно обмениваются им в рамках учений – это практика на полигонах стран ОДКБ. Теория же и непосредственное обучение – за партами вузов, которые не одно десятилетие специализируются на том или ином направлении военного дела. Эдакая кооперация.
Константин Курганчик, выпускник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова:
В Санкт-Петербурге обучаются военнослужащие, чьи страны входят в состав ОДКБ. Соответственно, создается отдельная группа. Поэтому можно сказать, что вместе с Казахстаном, Арменией, Беларусью, Таджикистаном (и Россия в том числе) у нас создается плотное нерушимое наше братство, которое позволяет в будущем решать различного рода задачи, в том числе и задачи по медицинскому обеспечению. Я потомственный военный медик. Мой отец, полковник медицинской службы запаса, проходил службу в Советском Союзе, после этого переехал в Беларусь. И после этого длительное время служил в нашем 432-м главном военном клиническом медицинском центре. Соответственно, по всей видимости, смотрел на отца, и было принято решение пойти по его стопам. Ни о чем не жалею, считаю, что направление крайне удачное, перспективное.
Лукашенко – выпускникам военных вузов: «Жизнь преподносит и в воздухе, и на земле нам все новые и новые уроки».
Среди силовиков действительно много династий. Эти люди как никто верны традициям, чтут их. Тем важнее, что эта церемония проходит в дни, когда страна, защищать которую они избрали делом всей своей жизни, празднует День Независимости. И день освобождения столицы Родины от фашистских захватчиков.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здравствуйте товарищи офицеры!
– Здравия желаю, товарищ Президент Республики Беларусь!
Закончившим учебу с отличием Главнокомандующий сегодня вручил благодарности лично. Майоры, полковники, представители разных силовых ведомств. Лучшие из лучших.
«Смею заверить вас, товарищ Главнокомандующий». Выпускники военных вузов обратились к Президенту.
Во время торжественного собрания в преддверие Дня Независимости Президент обозначил, что белорусов боятся в том числе и из-за озвученного выше. Не стать закостенелыми под тяжестью званий, опыта, не отмахиваться от подчиненных и принимать взвешенные решения оперативно для тех, кто присутствовал сегодня в зале, – еще одна задача. Не менее важная, чем укрепление обороноспособности, важная и обязательная к исполнению.
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