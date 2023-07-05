Лукашенко: решающую роль в укреплении обороноспособности страны играют военные. Их ядро – офицерский корпус

Новости Беларуси. Мироустройство, основанное на международном праве, рушится, а в наследниках нацизма проснулась жажда реванша. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент напомнил про ответственность, которую они несут перед страной и народом, а также поколением победителей.

Нынешние выпускники – преемники героев, многие выбрали военное дело по примеру отцов и дедов. Далее их ждет служба в подразделениях, воинских частях и органах военного управления. Президент предупредил: легко не будет. Ведь офицерство всегда сопряжено с трудностями. Ситуацию усугубляет и военно-политическая обстановка в мире, непростая и часто непредсказуемая. Однако решительность выпускников, кто уже примерял на себя офицерский мундир, в очередной раз доказывает, что они сильны духом и не лишены отваги.

Сегодня арсенал давления недружественных стран становится богаче. Кроме экономического давления, с которым Беларусь справилась достойно, участились провокации на внешних рубежах, а также попытки террористической деятельности внутри страны. Соседние государства наращивают военные бюджеты, закупают наступательное оружие и увеличивают состав войск НАТО на своих территориях. Однако в этих условиях врага рисуют из нашей страны, а также братской России. Геополитическая напряженность между Североатлантическим блоком и нашим главным союзником перешла в горячую фазу – предупредил белорусский лидер. Но Беларусь адекватно реагирует на все выпады и продолжает совершенствовать систему национальной и военной безопасности страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это зеркальные меры по защите суверенитета государства, без которого не будет ни мира, ни белорусов как нации. В своей истории мы это уже не раз проходили. И конечно, все мы понимаем, что технический арсенал, каким бы мощным ни был, он не станет преимуществом в силе без профессионалов, без преданных родной стране и народу воинов. Война в Украине это ярко демонстрирует. Решающую роль в укреплении обороноспособности страны, защите мирного труда ее граждан играют военные. Их ядро – вы, офицерский корпус.