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Белорусы завоевали 4 медали этапа Кубка Леднёва по современному пятиборью

21 марта 2026 17:57
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4 медали из 6 возможных выиграли белорусские пятиборцы на третьем этапе Кубка Павла Леднева. Особенно убедительны были девушки, заняв весь пьедестал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вне конкуренции оказалась Анастасия Малашенока. Примечательно, что все виды она заканчивала в топ-5. Лазер-ран исключением не стал. Преимущество на финише над ближайшей преследовательницей составило 12 секунд. 

Серебро примерила Мария Гнедчик. При этом стартовала она четвертой и имела отставание без малого 30 секунд. Тройку лучших дополнила Виолетта Гуреева. Таким образом, наши девушки во второй раз в сезоне забрали все награды. Впервые это случилось на домашнем старте в Минске. 

Среди мужчин отличился Иван Хамцов. В изматывающей борьбе с хозяевами белорус отметился вторым результатом. Итоговая сумма 1 582 очка. 

# Спортивные соревнования

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