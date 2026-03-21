Белорусы завоевали 4 медали этапа Кубка Леднёва по современному пятиборью

4 медали из 6 возможных выиграли белорусские пятиборцы на третьем этапе Кубка Павла Леднева. Особенно убедительны были девушки, заняв весь пьедестал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вне конкуренции оказалась Анастасия Малашенока. Примечательно, что все виды она заканчивала в топ-5. Лазер-ран исключением не стал. Преимущество на финише над ближайшей преследовательницей составило 12 секунд.

Серебро примерила Мария Гнедчик. При этом стартовала она четвертой и имела отставание без малого 30 секунд. Тройку лучших дополнила Виолетта Гуреева. Таким образом, наши девушки во второй раз в сезоне забрали все награды. Впервые это случилось на домашнем старте в Минске.

Среди мужчин отличился Иван Хамцов. В изматывающей борьбе с хозяевами белорус отметился вторым результатом. Итоговая сумма 1 582 очка.