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В ЕС произошел сбой в системе проверки подлинности лекарств

21 марта 2026 17:31
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Польша оказалась в эпицентре общеевропейского технического коллапса. Речь о масштабном сбое в системе проверки подлинности лекарств, которая перестала работать почти во всех странах Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако в Польше неполадки затронули не только аптеки, но и фармацевтические оптовые компании. Провизоры не могли подтвердить легальность препаратов, а без этого шага отпуск рецептурных средств невозможен. Время ожидания в очередях выросло многократно, в некоторых местах обслуживание вовсе остановилось. Причины произошедшего еще предстоит выяснить.

Эксперты предупреждают о риске перебоев при пиковых нагрузках энергосистемы в странах Евросоюза. Польская сейчас переживает структурную перестройку. Доступная мощность в национальной сети сокращается из‑за ускоренного развития возобновляемых источников и вывода из эксплуатации угольных блоков. 

# Кризис в ЕС

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