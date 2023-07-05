«Будьте всегда достойны своей земли». Лукашенко напутствовал выпускников военных вузов Беларуси

Новости Беларуси. Мироустройство, основанное на международном праве, рушится, а в наследниках нацизма проснулась жажда реванша. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент напомнил про ответственность, которую они несут перед страной и народом, а также поколением победителей.

На наше поколение пришлась тяжелая доля, отметил белорусский Президент. Прежде врага было видно в лицо. Теперь же война такая, что его не рассмотреть. Сражения ведутся с помощью беспилотников и другого подобного оружия, что заметно на примере Украины. Обращаясь к выпускникам, Александр Лукашенко отметил: этап учебы закончился, но учиться придется каждый день, потому что жизнь преподносит все новые испытания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будьте всегда достойны своей земли. Помните, что территориальная оборона, народное ополчение – требование одно: защитите себя и свою семью. А наша с вами задача – защитить Родину. Мы, военные, будем защищать Родину. Здоровья вам, успехов. Если будут проблемы, постарайтесь довести их до меня. В Беларуси это несложно.

На плечах военных лежит большая ответственность за мир и безопасность на родной земле, отметил белорусский лидер.