Белорусские хоккеисты отметились полезной игрой в НХЛ. Алексей Протас забил, Егор Шарангович оформил ассист, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шайба представителя витебской школы принесла «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси» – 2:1. Форвард забросил в пустые ворота за 2 минуты до финальной сирены. Всего исполнитель находился на льду более 18 минут, четырежды угрожал неприятельским владениям и закончил встречу с показателем полезности +1. В сезоне у старшего Протаса 47 баллов в 66 дуэлях.

Клуб «Калгари» без проблем разобрался с «Флоридой» – 4:1. Шарангович приложил клюшку к третьему голу «огоньков». Айс-тайм составил почти 15 с половиной минут. В регулярке у отечественного нападающего 25 очков. А всего в сильнейшей лиге планеты стало 222 бомбардирских действия. Он вышел на второе место в списке бомбардиров за всю историю среди земляков. Впереди лишь Михаил Грабовский. У него 296 баллов.