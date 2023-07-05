Лукашенко – выпускникам военных вузов: «Жизнь преподносит и в воздухе, и на земле нам всё новые и новые уроки»

Любопытно, что любая гражданская церемония в этом зале Дворца Независимости сопровождается аплодисментами в честь награжденных, военная же проходит под звук чеканного шага и звон медалей. По-военному, строго, без излишеств. И все же традицию с бокалом советского не отменить. Как и непротокольное, но очень важное напутствие от Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я иногда думаю над словами наших соотечественников, которые говорят: «На фронте было легче, потому что врага видишь лицом к лицу». Мы лицом к лицу своего врага не видим, хотя четко определили его координаты. Да и война сейчас такая, что лицо врага не рассмотреть. Я очень внимательно наблюдаю за военными действиями в Украине. И беспилотники, контрбатарейная борьба. Я артиллериста спросил: умеешь вести контрбатарейную войну? «Умею». Это великое дело. Без этого невозможно, как мне рассказывали военные, которые воюют в Украине. Беспилотные летательные аппараты стали чуть ли не главным методом и оружием ведения современных войн. И многое другое. Вы это хорошо, наверное, уже знаете. Поэтому этап учебы закончился, но учиться придется каждый день. Жизнь преподносит и в воздухе, и на земле нам все новые и новые уроки.

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