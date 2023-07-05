Чайлдфри – не для нас. В Беларуси в День Независимости родился 121 малыш

Новости Беларуси. В Минске по традиции чествовали женщин, которые стали мамами в главный государственный праздник. Всего в День Независимости страна приросла на 121 жителя. В Минске 3 июля родились 20 малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие эмоции испытывают счастливые семьи - в материале Алины Мычко.

День Независимости в нашей стране отметили, как всегда, с размахом. Массовые гулянья собрали множество гостей, а вечером сотни голосов слились воедино при исполнении гимна. Но праздник ознаменовался еще одним радостным событием, а вернее, 121-м. Именно столько деток появились на свет 3 июля.

Алина Мычко, корреспондент:

День Независимости стал первым днем жизни малышей. Их рождение – большая радость не только для семьи, но и для всей страны. В столице появились 26 девчонок и мальчишек. Многие уже готовы к выписке.

Первая малышка появилась в семье Екатерины Рак. Дочка немного задержалась и родилась позже срока. В этот мир она пришла под звуки салюта, чем очень обрадовала родителей. С именем они пока не определились. Рассматривают разные варианты.

Екатерина Рак:

Приятно, конечно, что как минимум будет всегда государственный выходной – это как минимум. Ну, вообще, салют будет всегда в честь дня рождения доченьки. Поэтому очень приятно. Мне очень было радостно, что она выбрала этот день.

Перед выпиской из роддома счастливым семьям – подарки от «Белой Руси». Это то, без чего не обойтись малышам в первый год жизни. На память останется и брендированная продукция организации. Помимо цветов, мамы принимали теплые поздравления. Они прозвучали и от председателя Совета Республики. Наталья Кочанова отметила, что популярное сейчас за рубежом движение «чайлдфри» – не для Беларуси и не для белорусов, а в нашей стране для поддержки семей и материнства делают все возможное. «Мы хотим, чтобы как можно больше детей было в нашей стране». Наталья Кочанова поздравила детей, родивших 3 июля, и их мам.

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Каждый год мы во всех регионах нашей страны, где рождаются детки в День Независимости, поздравляем молодых мам и благодарим их за то, что они рожают молодых белорусов. За то, что они вносят свой вклад в демографическое развитие нашей страны. И мы действительно этому очень рады и благодарны. Ведь люди – это главный ресурс нашей страны, о чем постоянно говорит Президент Республики Беларусь.

Инга Сельвич малыша ждала с нетерпением. 3 июля он появился на свет одним из первых. И время символичное – 03:30 утра. Мальчик пришел в этот мир на две недели раньше положенного. Семья не удивилась, как чувствовала. Даже старшая сестра говорила: «У моего братика на день рождения будет салют!»

Инга Сельвич:

Она уже ждет его очень сильно дома. Говорит: «Когда приедет братик? Буду играть с машинками с ним». Подготовила ему подарки, ждет. Ну это необыкновенные эмоции были. Очень хочется выразить большую благодарность всем врачам и акушерам, которые помогали в родах. Эмоции неописуемые просто. Это второй ребенок, но они несравнимы с первым. Очень много радости было, да. Ну, мальчик. У нас просто первый еще мальчик пока. Как внук у бабушек, у дедушек. Там все рады.

Представители «Белой Руси» заглянули с поздравлениями ко всем мамам и новорожденным. В РНПЦ «Мать и дитя» 3 июля появилось три мальчика и три девочки.

Галина Гузовская, председатель Центральной районной организации Минска РОО «Белая Русь»:

Очень важно подчеркнуть нашу консолидацию, наше единство, показав, что история каждой семьи неразрывно связана с историей страны. Поэтому теперь 3 июля наш замечательный салют будет не только в честь независимости и суверенитета Республики Беларусь, но и в честь деток, нашего будущего, опоры и благополучия белорусского государства.