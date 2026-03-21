В Париже до +15, а в Москве до +10 с небольшой облачностью – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции синоптики прогнозируют переменную облачность, будет сухо, а воздух прогреется до +15 градусов. В Вене термометры покажут +13, также ожидается переменная облачность, без осадков. В Риме прогнозируют до +15, там будет облачно с прояснениями и пройдет кратковременный дождь. В Мадриде переменная облачность и комфортные +20 градусов.

В болгарской столице Софии в дневные часы столбики термометров покажут +9, будет облачно с прояснениями, но сухо. В турецкой Анкаре ожидается до +10, пасмурно и дождливо. В Афинах облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь и +14.