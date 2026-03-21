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В Париже до +15, а в Москве до +10 с небольшой облачностью – погода в Европе на неделю

21 марта 2026 17:23
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К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Париже до +15, а в Москве до +10 с небольшой облачностью – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют переменную облачность, будет сухо, а воздух прогреется до +15 градусов. В Вене термометры покажут +13, также ожидается переменная облачность, без осадков. В Риме прогнозируют до +15, там будет облачно с прояснениями и пройдет кратковременный дождь. В Мадриде переменная облачность и комфортные +20 градусов.

В Париже до +15, а в Москве до +10 с небольшой облачностью – погода в Европе на неделю-4

В болгарской столице Софии в дневные часы столбики термометров покажут +9, будет облачно с прояснениями, но сухо. В турецкой Анкаре ожидается до +10, пасмурно и дождливо. В Афинах облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь и +14.

В Париже до +15, а в Москве до +10 с небольшой облачностью – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся к ближайшим соседям. В Вильнюсе установилась переменная облачность, +11 градусов, без осадков. В Риге аналогичная картина – переменная облачность, +11 и также сухо. В Варшаве столбики термометров покажут +13, будет облачно с прояснениями, зонты не понадобятся. В Киеве ожидается +11, переменная облачность и без существенных осадков. В Москве будет небольшая облачность, воздух прогреется до +10 градусов, день обещает быть погожим.

# Погода

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